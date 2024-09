Lãnh đạo Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại New Zealand 10/09/2024 14:29

Từ ngày 7 đến 10-9, Đoàn công tác TP Đà Nẵng do ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP dẫn đầu có chuyến đi xúc tiến đầu tư tại New Zealand.

Ngày 10-9, tại Văn phòng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hiệp hội công nghiệp công nghệ New Zealand (NZTech) để xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác New Zealand trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho ông Graeme Muller, Giám đốc điều hành NZTech. Ảnh: LAT

Ông Sơn đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến.

Đặc biệt vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội dành cho nhà đầu tư chiến lược, đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đà Nẵng hoan nghênh và mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y tế, công nghệ cao tham gia nghiên cứu, đầu tư vào Đà Nẵng. Đây đang là lĩnh vực trọng điểm được TP chú trọng đầu tư, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội trong thời gian đến.

Phát huy thế mạnh của mình, Đà Nẵng tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Qua đó góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng TP thông minh, cứ điểm cung cấp nhân lực chip bán dẫn cho các tập đoàn lớn và hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng. TP sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào TP.

Trước đó vào ngày 9-9, ông Trần Phước Sơn chủ trì Tọa đàm Xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng tại Auckland, New Zealand.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Hội đồng kinh doanh ASEAN - New Zealand, đại diện Cơ quan Thương mại và Kinh doanh New Zealand cùng lãnh đạo hơn 20 doanh nghiệp về sản xuất, công nghệ, giáo dục tại Auckland.

Đoàn công tác TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tham dự tọa đàm. Ảnh: LAT

Theo ông Sơn, lãnh đạo Đà Nẵng đã có các chuyến thăm hữu nghị đến New Zealand vào các năm 2012, 2018. Quan hệ hợp tác được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng về thương mại, đầu tư.

Hiện có ba dự án FDI của New Zealand đầu tư vào Đà Nẵng với vốn đầu tư 245.000 USD. Nhiều chương trình hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng với các địa phương của New Zealand trong thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Thông qua tọa đàm, Đà Nẵng mong muốn mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Auckland nói riêng, New Zealand nói chung đến đầu tư, kinh doanh thương mại, du lịch tại TP.

Theo ông Peter Vile, Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh ASEAN - New Zealand, Đà Nẵng là hòn ngọc của Việt Nam, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực miền Trung Việt Nam.

Đà Nẵng và Auckland có nhiều điểm tương đồng để hướng tới hợp tác và phát triển ở các thị trường tiềm năng như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp công nghệ số, đào tạo ngôn ngữ.

Ông Nick Siu, đại diện Quỹ Châu Á - New Zealand cho hay, dự kiến tháng 7-2025 sẽ kết nối khoảng 100 doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng.