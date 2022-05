Lãnh đạo tỉnh Long An biểu dương những đóng góp của tăng ni, Phật tử

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022, sáng 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã đến tham dự và chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tại Chùa Thiên Châu, phường 3, TP Tân An.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tăng ni, Phật tử trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt thời gian qua.

Ông Hoà tin tưởng với tinh thần đoàn kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An sẽ cụ thể hóa thông điệp Phật đản thành những hành động cụ thể, thiết thực với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban trị sự giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Quảng Tâm – Ủy viên Hội đồng Trị sự - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Long An gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đồng bào phật tử tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.