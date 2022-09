Lễ 2-9: Nhiều khách sạn, resort ở Bình Thuận kín chỗ

Ngày 1-9, tin từ Sở VH - TT& DL Bình Thuận cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay ngành du lịch tỉnh sẽ đón khoảng hơn 45.000 lượt khách du lịch, trong đó du khách nước ngoài khoảng 2.000 lượt người.

Dịp lễ năm nay kéo dài bốn ngày từ 1-9 đến 4-9 nên lượng khách đến Bình Thuận đông hơn, tăng 15,4% so với năm 2019 (không so sánh với hai năm 2020, 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19).

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 1 và 2-9, công suất phòng của các khách sạn, resort 3 - 5 sao ở các khu vực Phan Thiết, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi đạt từ 80 đến 90%.

Đặc biệt các khu resort ở Hàm Tiến, Mũi Né gần như kín phòng.

Mặc dù nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Bình Thuận dịp Quốc khánh lớn nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 10%.

Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số chủ yếu từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ… tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay trùng với thời điểm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh bao gồm các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực hấp dẫn và đường phố được trang trí bắt mắt cũng là điểm nhấn trong những ngày nghỉ lễ này.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lữ hành, điểm tham quan đã thực hiện nhiều gói giảm giá.

Đặc biệt, một số địa điểm tham quan cũng vừa mở cửa đón khách như công viên giải trí biển, sân khấu nhạc nước, bảo tàng nước mắm, lâu đài rượu vang, lễ hội ẩm thực… để du khách và gia đình có nhiều chọn lựa.