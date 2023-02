Lễ hội cầu ngư - nét đặc trưng của cư dân vùng biển

(PLO)- Lễ hội cầu ngư của người dân vùng biển từng bước thành nét văn hóa đặc trưng và trong tương lai là sản phẩm du lịch độc đáo.

Sáng nay, 10-2, lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê đã diễn ra với các nghi lễ truyền thống và phần hội mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển. Đây là một trong những lễ hội được tổ chức hằng năm, vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch.

Theo các vị cao niên, lễ hội cầu ngư trước hết và bao giờ cũng phải có nghi thức lễ tế cá Ông (hay còn gọi là lễ nghinh Thần, nghinh Ông) mời “Ông” về chứng giám lòng thành của ngư dân.

Từ xa xưa khi phương tiện còn thô sơ, trước sóng to, gió lớn biết bao nhiêu người bỏ mạng giữa khơi. Do đó, lễ hội cầu ngư đặc biệt quan trọng với ngư dân, cầu mong Ông (cá Ông), các vị thần biển cả và các âm linh trên biển phù trợ một chuyến ra khơi an toàn, đánh bắt nhiều tôm cá.

Những năm gần đây, lễ hội cầu ngư được chính quyền địa phương chung tay cùng làm thì quy mô lớn hơn, động viên tinh thần bà con ngư dân bám biển.

Bên cạnh nghi lễ là hoạt động hội được tổ chức sôi nổi, vui tươi với các môn: kéo co, đẩy gậy, đá bóng, thi đan lưới; thi làm gỏi cá, hội hát bài chòi... Nghi lễ này góp phần gắn kết cộng đồng dân cư địa phương, tạo khí thế cho mùa ra khơi đánh bắt hải sản đầu tiên trong năm mới.

NGÔ QUANG