Lí do tài xế ô tô đánh người tại TP Thủ Đức là do 'bóp còi và nhìn đểu' 12/07/2024 09:40

Đến ngày 12-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc Lê Hoàng Long (36 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) là tài xế ô tô vô cớ đánh người trên địa bàn phường Linh Chiểu.

Tài xế ô tô đánh người bị công an mời làm việc. Ảnh: CATP

Theo hình ảnh clip ghi lại, tối ngày 8-7, tại đường số 9 phường Linh Chiểu, một nam thanh niên dắt xe máy từ nhà ra đường và quay lại đóng cửa nhà.

Sau đó, nam thanh niên nổ máy xe và di chuyển về phía trước thì ô tô do Long điều khiển đi tới, bấm còi.

Lập tức Long gọi nam thanh niên lại, khi người này dừng xe máy thì Long bước xuống ô tô và nói: “Thái độ gì á mày, nhìn nhìn gì…, tao bóp kèn mà mày nhìn gì…”. Khi dứt lời, Long lập tức đánh liên tiếp vào người nam thanh niên.

Làm việc với công an, Long cho biết thời điểm này không say xỉn hay đã nhậu nhẹt, tuy nhiên Long cho rằng do nam thanh niên đã nhìn đểu mình nên bực tức và xuống ô tô đánh.

Video sau khi lan truyền trên mạng đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người bình luận rằng sau khi xem thì không thấy nam thanh niên có lỗi, không hiểu tại sao tài xế ô tô lại có hành vi côn đồ như vậy.

Công an TP Thủ Đức cũng nhận thấy hành vi của Long có tính chất hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc dư luận, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an cho rằng nếu không kịp thời xử lý nghiêm để răn đe sẽ rất dễ phát sinh những vụ việc cố ý gây thương tích, giết người xảy ra như trong thời gian qua trên một số tỉnh, thành.

Tuy nạn nhân không trình báo công an, nhưng Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức cũng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát triều tra khẩn trương làm rõ.

Qua xác minh, công an xác định nhà Long và nam thanh niên gần nhau và thời điểm trên Long đang trên đường đi làm về.

Long sau đó nhanh chóng được làm việc và hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục làm việc với Long và những người có liên quan, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.