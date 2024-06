Liên quan 'công trường sa tặc' ở Bình Thuận: Khởi tố thêm Phó Chủ tịch xã và 2 bị can 11/06/2024 15:18

(PLO)- Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến “công trường sa tặc” ở Bình Thuận mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố tổng cộng tám bị can.

Chiều 11-6, hàng chục cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận và VKSND cùng cấp đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Tuy (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân); để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Hoàng Tuy.

Công an thực hiện lệnh bắt với bị can Hoàng Tuy (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong chiều 11-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối Võ Hoàng Lâm và Dương Ba Thiên Vương (cùng ngụ xã Sơn Mỹ) để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Cả hai bị can này đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Ngọc Châu (phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) và Trần Viết Quý (công chức địa chính xã Sơn Mỹ).

Cả 2 bị can này đã bị Công an Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam ngày 24-5 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 BLHS.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ.

Như vậy từ tháng 4-2024 đến nay, sau khi khởi tố, bắt giam Nguyễn Hữu Chính - “ông trùm” của “công trường sa tặc” ở Hàm Tân, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân và Công an Bình Thuận đã khởi tố tổng cộng tám bị can về các tội khai thác khoáng sản trái phép; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Công an Bình Thuận cũng xác định, từ tháng 8-2023 đến thời điểm bị bắt (tháng 4-2024), Nguyễn Hữu Chính, “ông trùm” của “công trường sa tặc” cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép, đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường "Công trường sa tặc" của Nguyễn Hữu Chính.

Sau đó, nhóm tội phạm trên dùng xe tải ben vận chuyển cát đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép hơn 25.000 m3.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, tới đây sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, không bỏ sót tội phạm, cương quyết xử lý tất cả những người liên quan với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...