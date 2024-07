Lộ diện đội hình trong mơ của MU mùa giải tới 04/07/2024 14:29

Manchester United đã có những động thái đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi đạt được thỏa thuận đưa giám đốc thể thao Dan Ashworth từ Newcastle về Old Trafford. Mùa giải 2024 - 2025 được coi là rất quan trọng đối với Manchester United vì nhiều lý do, trong đó sự xuất hiện của Dan Ashworth đóng vai trò then chốt.

MU đã đạt được thỏa thuận với Newcastle để đưa Ashworth về làm giám đốc thể thao. Ashworth từng giữ vai trò giám đốc thể thao của Brighton và liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ashworth là sự bổ sung mới nhất trong dàn lãnh đạo cao cấp tại MU của ông chủ Sir Jim Ratcliffe, với CEO Omar Berrada và giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox được bổ nhiệm vào đầu năm nay.

Đội hình trong mơ của MU khi Ashworth nhắm 4 mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. ẢNH: MIRROR

Mới về MU, Dan Ashworth được cho là đã lập danh sách rút gọn bốn cầu thủ cần mua trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Với việc đội hình MU cần làm mới, “quỷ đỏ” cũng chứng kiến một số cầu thủ ra đi, trong đó có bộ đôi siêu sao người Pháp Raphael Varane và Anthony Martial.

HLV Erik Ten Hag vẫn ở lại mặc dù MU đã đàm phán với các HLV khác trước đó. Bây giờ, Ten Hag sẽ cần phải cải thiện thành tích của MU, đội xếp tận vị trí thứ tám Premier League mùa trước. MU đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu nhờ chức vô địch FA Cup, mặc dù là ở Europa League chứ không phải Champions League.

Vậy đội hình xuất phát của Manchester United mùa giải tới sẽ như thế nào nếu Dan Ashworth có thể đưa 4 mục tiêu của mình về Old Trafford?

De Ligt gần như chắc chắn sẽ gia nhập "quỷ đỏ", là một phần trong đội hình trong mơ của MU. ẢNH: MIRROR

Khắc phục điểm yếu trung vệ

MU đã để thủng lưới nhiều hơn 15 bàn so với mùa giải đầu tiên của Ten Hag ở Old Trafford. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết MU phải tăng cường sức mạnh ở hàng thủ. Tuy nhiên, như HLV Ten Hag đã chỉ ra nhiều lần, hàng loạt ca chấn thương ở hàng thủ đã ảnh hưởng đến sức mạnh của MU.

Luke Shaw và Lisandro Martinez đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước của MU. Bây giờ, cả hai mong đợi sẵn sàng thi đấu ngay từ đầu vào mùa bóng mới. Diogo Dalot và Andre Onana là những tia sáng trong một mùa giải khó khăn của “quỷ đỏ”, nhưng vẫn còn một khoảng trống lớn.

MU đang nhắm đến việc mua đến 2 trung vệ trên thị trường chuyển nhượng hè này, bao gồm Jarrad Branthwaite và Matthijs de Ligt. Trong khi Everton chơi cứng rắn hét giá quá cao để bán Branthwaite, thì Bayern Munich đã sẵn sàng bán De Ligt.

Ten Hag đánh giá rất cao De Ligt thời ông còn làm thầy của trung vệ người Hà Lan này tại Ajax. Và mặc dù De Ligt không phải là mục tiêu duy nhất của MU ở vị trí trung vệ, nhưng anh có khả năng đá chính ngay nếu gia nhập Old Trafford.

Manuel Ugarte là sự bổ sung đáng giá cho hàng tiền vệ tạo nên đội hình trong mơ của MU. ẢNH: GETTY

Hàng tiền vệ mong manh

Tiền vệ Manuel Ugarte của PSG có thể là đối tác mà Kobbie Mainoo cần khi cầu thủ tuổi teen này muốn bứt phá sau một mùa giải bùng nổ. Mùa giải qua, những lỗ hổng ở trung tâm hàng phòng ngự đã hạn chế khả năng sáng tạo của đội trưởng Bruno Fernandes, người được phép chơi dâng cao hỗ trợ tấn công từ cánh trái. Và anh có thể phát huy hết tiềm năng kiến tạo siêu việt của mình nếu có “một căn cứ vững chắc phía sau”.

Vẫn còn dấu hỏi về tương lai của Christian Eriksen và Hannibal Mejbri tại Old Trafford, nhưng nếu MU quyết định tăng cường nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm thì họ phải có sự bổ sung chính xác trên thị trường chuyển nhượng.

Làm mới hàng công

Zirkzee có thể kết hợp với Hojlund trên hàng công Manchester United. ẢNH: GETTY

Rasmus Hojlund đã có mùa giải đầu tiên chấp nhận được ở MU nhưng anh từng có giai đoạn 14 trận đầu tiên không ghi bàn tại Premier League. MU vẫn coi Hojlund là tương lai của CLB. Tương tự như vậy với Alejandro Garnacho, anh là cầu thủ năng nổ nhất trong đội hình xuất phát của MU mùa giải trước.

Tuy nhiên, MU sẽ có những sự bổ sung mới. Joshua Zirkzee có thể là một trong những gương mặt mới tạo ra sự đa dạng ở hàng tiền đạo của MU sau khi anh giúp Bologna chơi cực hay tại Serie A và giành suất dự Champions League mùa tới.

Zirkzee và Hojlund đều có thể đá chính cùng nhau để dẫn dắt hàng công MU với sự hỗ trợ bởi hai cầu thủ chạy cánh. Điều đó có nghĩa là Marcus Rashford, Amad và thậm chí cả Antony vẫn có thể có vai trò trong đội hình MU, tùy thuộc vào phong độ của họ và sự lựa chọn chiến thuật của Ten Hag trước từng đối thủ.