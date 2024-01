Loại trái cây tốt nhất nên ăn sau khi tập luyện để phục hồi cơ bắp

Theo chuyên gia dinh dưỡng loại trái cây tốt nhất nên ăn sau khi tập luyện là chuối. Bởi ăn chuối sau khi tập luyện có thể mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và phục hồi nhanh chóng, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến và thuận tiện cho bữa ăn nhẹ sau khi tập thể dục.

Vì vậy, bạn nhớ bổ sung chuối vào thực đơn ăn của mình sau khi tập luyện để giúp phục hồi cơ bắp tốt nhất.

Chuối là là một loại trái cây cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng và nó chứa nhiều carbohydrate, cụ thể là các loại đường tự nhiên như sucrose, fructose và glucose. Những loại đường này cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng và dễ tiêu hóa.

Đặc biệt, tiêu thụ loại trái cây này sau khi tập luyện giúp bổ sung lượng glycogen dự trữ trong cơ bắp, lượng glycogen này có thể bị cạn kiệt trong quá trình tập luyện.

Chuối bổ sung kali cho cơ thể bạn. Chuối là một trong những nguồn cung cấp kali tốt nhất trong chế độ ăn uống. Kali được biết đến là chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chất lỏng, điều chỉnh sự co cơ và hỗ trợ các tín hiệu thần kinh.

Khi chúng ta tập thể dục, đặc biệt là đổ mồ hôi, có thể dẫn đến mất kali và tiêu thụ một quả chuối giúp bổ sung lượng điện giải này.

Chuối còn là loại trái cây giúp làm giảm chuột rút cơ bắp. Bởi kali trong chuối có thể giúp giảm nguy cơ chuột rút cơ bắp. Đặc biệt là sau khi tập luyện cường độ cao hơn. Kali cần thiết cho chức năng cơ thích hợp và việc bổ sung nó có thể góp phần thư giãn cơ và ngăn ngừa chuột rút.

Chuối cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên và cũng cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên như dopamine và vitamin C. Những hợp chất này giúp ngăn ngừa stress oxy hóa do tập luyện gây ra. Bởi khi căng thẳng oxy hóa có thể dẫn đến viêm và tổn thương tế bào, và chất chống oxy hóa đóng vai trò giảm thiểu những tác động này.

Chuối còn là một loại trái cây rất tiện lợi và rẻ tiền. Đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm thứ gì đó giúp nhanh chóng để tiêu thụ cũng như có năng lượng nhanh chóng sau khi tập luyện, chuối sẽ phù hợp nhất. Thậm chí, chuối là một món ăn nhẹ tiện lợi và dễ mang theo.

Dự trữ một ít trái cây tươi sẵn sàng bất cứ khi nào bạn đói để ăn nhẹ luôn là một ý tưởng hay. Không chỉ vậy, trái cây chứa đầy các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tập luyện.

Nhiều loại trái cây cũng có hàm lượng nước cao, có thể giúp bạn bù nước sau khi mất nước qua mồ hôi trong quá trình tập luyện. Ngoài ra, trái cây rất dễ tiêu hóa nên chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ nhanh chóng sau khi tập thể dục.

PHƯƠNG LÊ