Muốn giảm cân nên ăn những loại rau quả và trái cây này

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy những phụ nữ tăng cường ăn toàn bộ trái cây và rau quả đã giảm cân lành mạnh trong thời gian dài, giảm nguy cơ thừa cân hoặc béo phì, đồng thời có khả năng kiểm soát khẩu phần ăn và làm chậm tốc độ ăn uống tốt hơn.

Dưới đây là những loại trái cây và rau củ giúp bạn giảm cân vì vậy bạn hãy bổ sung nó vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, thực phẩm hàng đầu để giảm chỉ số BMI là quả mọng. Đặc biệt, quả việt quất có liên quan đến việc ít tăng cân nhất và giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường loại 2.

Các loại rau họ cải là những thực phẩm giàu dinh dưỡng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Chúng cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân vì chúng ít calo, nhiều chất xơ và giàu chất dinh dưỡng.

Mặc dù bơ chứa nhiều calo do hàm lượng chất béo cao nhưng chúng là thực phẩm tuyệt vời giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Theo Nghiên cứu Sức khỏe Cơ Đốc Phục Lâm, một nghiên cứu đoàn hệ lớn với hơn 55.400 người, việc tiêu thụ bơ giúp giảm 15% nguy cơ thừa cân hoặc béo phì ở những người tiêu thụ nhiều bơ và 7% ở những người tiêu thụ ít bơ, so với những người kiêng ăn.

Khoai tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, carbs lành mạnh và chất xơ, khiến chúng trở thành một thực phẩm bổ sung lành mạnh cho bất kỳ kế hoạch bữa ăn giảm cân nào.

Dưa chuột là món ăn nhẹ hỗ trợ giảm cân. Chúng chứa nhiều nước và ít calo. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy chúng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin tuyệt vời có thể tăng cường sức khỏe tổng thể và giúp bạn giảm cân.

Dưa hấu là một loại trái cây chứa nhiều nước và ít calo, khiến nó trở thành một lựa chọn để giảm cân. Theo một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nutrients, ăn dưa hấu có thể làm giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp và tỷ lệ vòng eo/hông.

Cần tây là thực phẩm chủ yếu dành cho những người quan tâm đến cân nặng do hàm lượng calo thấp và lượng nước cao.

Theo một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng, những người tham gia thường xuyên tiêu thụ bột cần tây đã giảm cân nhiều hơn đáng kể so với những người tham gia không ăn.

Bí xanh ít calo, bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác no. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy ăn các loại rau giàu chất dinh dưỡng như bí xanh, ít carbs, giàu vitamin và khoáng chất, là lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng lành mạnh.

Đó là một nguồn năng lượng dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân do hàm lượng calo thấp, chất dinh dưỡng cao và nước.

Một nghiên cứu năm 2023 chỉ ra rằng có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cường cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào.

Các loại trái cây có múi - bao gồm cam, bưởi, chanh - là loại trái cây tốt nhất để giảm cân. Trong nghiên cứu về Chất dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các loại trái cây họ cam quýt như bưởi là một trong những loại thực phẩm hiệu quả nhất để giảm chỉ số khối cơ thể (BMI).

Dưa có hàm lượng nước cao nên nó hỗ trợ quá trình hydrat hóa và hàm lượng chất xơ giúp tăng cảm giác no và thúc đẩy giảm cân.

Đu đủ ít calo và nhiều chất xơ, giúp tăng cường cảm giác no của bạn đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, đu đủ còn là một nguồn giàu vitamin và enzyme như papain mà nghiên cứu cho thấy có thể góp phần vào quá trình trao đổi chất lành mạnh giúp cơ thể đốt cháy calo và giảm cân.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Xu hướng Khoa học & Công nghệ Thực phẩm cho thấy chất lượng cao chất xơ, ít carb của củ cải có thể làm tăng cảm giác no từ đó hỗ trợ giảm cân.

Chúng cũng là nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa tuyệt vời để giúp hành trình giảm cân hiệu quả.

PHƯƠNG LÊ