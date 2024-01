Những món ăn nhẹ tốt nhất để giảm cân và tăng cơ

Protein được biết đến với khả năng thúc đẩy cảm giác no lâu. Khi ăn đồ ăn nhẹ giàu protein, bạn có thể cảm thấy no và ít có xu hướng ăn quá nhiều sau này. Điều này có thể giúp kiểm soát lượng calo tổng thể, góp phần giảm cân. Dưới đây là một số món ăn nhẹ tốt nhất để giảm cân và tăng cơ.

Đó là một món ăn sẽ giúp no lâu, giữ cho lượng đường trong máu ổn định và giúp tránh bị suy giảm năng lượng. Từ đó giúp cảm giác thèm ăn không lành mạnh, tất cả là nhờ hàm lượng protein của cá ngừ.

Cá ngừ chứa axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm, có thể giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp và giảm cân dễ dàng hơn.

Trứng là thực phẩm giảm cân tuyệt vời vì chúng ít calo và cung cấp 6 gam protein giúp no lâu.

Tất cả các loại trứng đều chứa một lượng lớn axit amin leucine, rất quan trọng để tăng cơ. Nó cũng có ít chất béo bão hòa hơn 25%, nhiều omega-3 chống viêm và giàu hàm lượng vitamin D.

Điều này cực kỳ quan trọng vì nghiên cứu cho thấy rằng việc cung cấp đủ vitamin D có thể giúp giảm cân đồng thời giảm mỡ trong cơ thể.

Hạt bí cung cấp một lượng khổng lồ protein 10 gam và 2 gam chất xơ với chỉ 160 calo mỗi ounce. Những hạt bí ngô này là món ăn nhẹ tuyệt vời vào ban đêm vì chúng là nguồn cung cấp magiê tuyệt vời, giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ngủ nhiều hơn có thể làm giảm lượng calo của bạn.

Sữa chua Hy Lạp thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng như một món ăn nhẹ giảm cân lý tưởng. Đặc biệt, sữa chua Hy Lạp nguyên chất chỉ chứa 100 calo và cung cấp 16 gam protein. Vì vậy, ăn sữa chua Hy Lạp giúp giảm cân và tăng cơ.

Phô mai tươi là một món ăn thực sự cần thiết khi nói đến đồ ăn nhẹ. Bạn nên ăn nửa cốc phô mai ít béo với những lát dưa chuột tươi và bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Ưu điểm của phô mai tươi là nó chứa ít calo nhưng giàu protein giúp tăng cảm giác no, đây là chìa khóa khi bạn muốn giảm cân. Đồng thời, bạn cũng nhận được một lượng canxi, kali và magiê ấn tượng.

Bạn chỉ nên ăn hai muỗng canh món hummus với hai que phô mai mozzarella và một ít cà rốt nhỏ để có một bữa ăn nhẹ ít hơn 250 calo. Hai thìa sốt hummus chứa khoảng 82 calo và cung cấp 3 gam protein làm no và 2 gam chất xơ.

Đây là một món ăn nhẹ dễ dàng và ngon miệng. Bạn có thể trộn một ít nước lạnh với 21 gam protein và nó chỉ có 120 calo giúp bạn xây dựng cơ bắp.

Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được 3,7 gam axit amin mỗi ngày, có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp và tăng cường sự phát triển của cơ bắp. Bột protein này chiết xuất rễ cây ashwagandha có thể giúp cải thiện mức độ căng thẳng; điều này có nghĩa là bạn sẽ giảm hormone gây căng thẳng, cortisol, hay còn gọi là hormone mỡ bụng, giúp giảm mỡ bụng dễ dàng hơn.

PHƯƠNG LÊ