Lời kể của hai người cứu 40 nạn nhân chạy khỏi casino ở Campuchia

Ngày 22-8, tìm đến khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, PV dễ dàng thấy được casino Rich World (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bởi chỉ cách con sông Bình Di làm ranh giới giữa hai nước.

Theo ghi nhận của PV, phía bên kia sông vẫn có rất đông phương tiện và người tại khu vực casino Rich World.

Bị ném đá khi cứu người

Người dân nơi đây vẫn nhớ như in cảnh tượng hàng chục người liều mình bơi qua sông.

Là người trực tiếp cứu người, anh Ngô Văn Xẹn kể: khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18-8, anh đang làm việc ở bè cá thì nghe tiếng la hét và rồi hàng chục nam nữ từ casino chạy xuống sông bơi về bờ Việt Nam.

“Nghe tiếng kêu cứu, không suy nghĩ nhiều tôi và anh Mai Văn Hùng dùng võ lãi ra cứu vớt. Thời điểm này có nhiều người đã gần như đuối sức, ngoi lên hụp xuống nhiều lần. Đặc biệt có nhiều người không biết bơi nhưng vẫn cố bơi về. Tôi nhớ như in cặp vợ chồng, người vợ không biết bơi nên người chồng phải vừa bơi vừa dìu vợ rất thương. Lúc đó nước sông cũng đầy và chảy rất xiết” – anh Xẹn kể.

Tổng cộng anh Xẹn đã cứu được 12 người lên bờ an toàn. Theo anh Hùng và Xẹn, khi 2 anh đến cứu người thì phía người ở casino đã ném đá tấn công nhằm ngăn cản.

Khi hỏi đến việc một người không may mất tích và tử vong, anh Xẹn tỏ ra buồn bã, nói: “Lúc đó tôi thấy em ấy đã đuối sức rồi, ngoi lên hụp xuống mấy lần, tôi cũng cố bơi võ tới nhưng không kịp nữa. Còn một người kia đã nhảy xuống sông nhưng ở gần bờ nên bị bảo vệ bắt lại và tôi tận mắt chứng kiến người này bị người của casino đánh đập ngay tại chỗ”- anh Xẹn cho hay.

Đã có nhiều người chạy trốn trước đó

Theo anh Hùng, khu vực này thỉnh thoảng có tình trạng người dân từ phía casino nhảy sông bơi về Việt Nam nhưng chỉ vài ba người chứ không nhiều như lần này.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tuyền cũng cho biết trước nay chưa từng thấy cảnh tượng như trên và vẫn còn ám ảnh.

Bà kể: Tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì nghe tiếng la hét nên chạy ra thì thấy cảnh tượng không thể nào diễn tả được. Hàng chục đầu người lặn hụp dưới sông, kêu cứu thất thanh.

"Tôi và người dân cùng truy hô để mọi người ra ứng cứu. Khi lên được thì có vài người xỉu luôn và được đi cấp cứu. Tôi còn nhớ có 1 phụ nữ chân có vết thương đánh đập bầm tím hết. Rất may là ban ngày nếu ban đêm chắc là…” – bà Duyên nhớ lại.

Cũng theo bà Tuyền vài tháng trở lại đây đã có nhiều trường hợp nhảy sông bơi về và được người dân, lực lượng biên phòng cứu kịp thời.

“Khi hỏi thăm thì tất cả đều nói là bị lừa đảo sang làm việc nhẹ lương cao ở trong casino kia. Vào đó họ bị bắt phải đi lừa đảo lại người khác, không lừa được người lạ thì lừa người thân của mình và họ cũng bị lừa bởi chính người thân bạn bè của mình trước đó ” – vừa nói bà Tuyền vừa chỉ tay về phía casino Rich World.

Trước tình trạng nhiều vụ người bơi sông trốn chạy khỏi casino về cả người ướt sũng nên gia đình bà Tuyền và những người địa phương đã gom quần áo (nam, nữ) để sẵn, khi có người bơi sông lên thì có đồ để thay.

Đã 5 ngày nhưng dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ hàng chục người tháo chạy từ casino ở Campuchia liều mình bơi sông Bình Di về Việt Nam. Có trường hợp hiếu kì từ nơi khác tìm đến tận hiện trường để xem tận mắt.

Như PLO đưa tin, do bị ép làm việc quá sức, không được trả lương và bị đánh đập nên nhóm hàng chục người Việt Nam đã bàn nhau bỏ trốn khỏi casino Rich World.

Sau khi thống nhất, sáng 18-8, nhóm người này đã cùng nhau tông cửa bỏ chạy nhảy sông Bình Di bơi về Việt Nam. Có 40 người đã được người dân cứu lên bờ an toàn, một người tử vong và một người bị bắt lại.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người và tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nên Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều tra. Đến ngày 20-8 Công an đã tạm giữ 2 người được xác định là đã tổ chức đưa 6/40 người trên xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định.

Còn nhóm người trên vẫn đang được bố trí ở trong Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú. Sau khi hỗ trợ y tế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ổn định tinh thần, các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát nhân thân, địa chỉ, nguyên nhân xảy ra vụ việc để tiếp tục phối hợp giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sáng 22-8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất, nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện An Phú đã kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc 40 người trốn khỏi casino bơi qua sông vừa qua.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện An Phú cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.