Sau hơn 2 tháng TP Tân An, tỉnh Long An đưa vào vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn, người dân chấp hành pháp luật hơn khi tham gia giao thông.

Theo đó, có 121 camera được lắp đặt cố định ở 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Tân An, gồm 80 camera giám sát giao thông, 19 camera giám sát về an ninh và 22 camera quan sát chung.

121 camera giám sát được lắp đặt cố định ở 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường TP Tân An. Ảnh:HD

Công an TP Tân An còn phối hợp, cung cấp thông tin vi phạm tại 4 điểm camera giám sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và quốc Lộ 62 giao PC08 Công an tỉnh Long An xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh, Phó Trưởng Công an TP Tân An, cho biết hơn hai tháng áp dụng, Trung tâm giám sát camera TP Tân An đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Qua xác minh, công an đã xác định được địa chỉ, chủ phương tiện gần 500 trường hợp vi phạm, gửi thông báo đến chủ sở hữu phương tiện. Đến nay, Công an TP Tân An đã ra quyết định xử phạt 95 trường hợp.



Hệ thống Camera giám sát giao thông trên địa bàn Tp.Tân An được vận hành, khai thác. Ảnh: HD

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh, qua theo dõi hình ảnh ghi nhận được tại trung tâm, người dân có ý thức hơn trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của PV, những ngày gần đây, trên các trục đường chính ở TP Tân An tại các giao lộ, ngã tư, ngã ba… người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã ý thức trong việc chấp hành tín hiệu đèn.

Cụ thể, tại ngã tư đường Hùng Vương giao nhau với quốc lộ 1, tất cả người điều khiển phương tiện khi dừng đèn đỏ đúng vạch, không có trường hợp nào vượt quá vạch và khi có tín hiệu đèn xanh mới chạy.

Số lượng người vi phạm giao thông giảm 80% so với trước khi chưa đặt camera giám sát. Ảnh: HD

Anh Nguyễn Văn Tý (phường 2, TP Tân An) cho biết: “Từ khi có camera giám sát, ý thức của người dân tham gia giao thông được nâng cao. Trước đây, ai ra đường chạy xe muốn dừng, muốn đậu xe ở đâu là tấp vào, rồi cứ quay đầu xe tùy ý, hay không quan tâm tốc độ cho phép.

Còn từ ngày có thông tin phạt nguội qua camera giao thông, thì ai cũng ý thức, nhắc nhở nhau. Nếu không sẽ bị camera ở đâu đó ghi lại rồi nhận quyết định phạt nguội nên ai cũng sợ mà chấp hành”

Theo Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh, TP Tân An triển khai lắp đặt hệ thống camera để phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Việc này cho thấy hiệu quả tích cực khi người tham gia giao thông đã chấp hành pháp luật ATGT tốt hơn.

Thời gian gần đây, số lượng vi phạm giảm khoảng 80%. Hiện tỉnh đang triển khai đề án lắp đặt camera giám sát, xử phạt trật tự ATGT bằng camera ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, trong tháng 12 này sẽ đưa vào vận hành.

“Việc đưa vào sử dụng hệ thống hệ thống camera giám sát giao thông tại các vị trí trọng điểm, nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và đảm bảo ATGT thông tại các nút giao thông quan trọng, góp phần kéo giảm TNGT” - Đại tá Hà nhấn mạnh.

Hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông trên địa bàn TP Tân An. Ảnh: HD

Ông Bùi Nguyên Khởi, Phó Giám đốc Sở TT&TT, cho biết UBND tỉnh đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng cho dự án trên, gồm: trung tâm dự liệu và điều hành hệ thống camera giám sát…

Hiện đã lắp đặt hơn 170 camera trên các tuyến đường trọng điểm của 13 huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An và các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, TNGT, ùn tắc giao thông. Hệ thống này đang vận hành thử nghiệm, sau đó chuyển ngành công an quản lý.

Long An: 121 camera ở TP Tân An hỗ trợ phạt nguội giao thông (PLO)-Công an TP Tân An đưa vào vận hành, sử dụng và khai thác hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn.

HUỲNH DU