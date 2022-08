Long An: Công an huyện trao trả tài sản cho người đánh rơi

Chiều ngày 11-8, Thượng tá Nguyễn Văn Quân– Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, Long An cho biết công an huyện này vừa trao trả tài sản cho công dân đánh rơi khi làm căn cước công dân.

Trước đó, vào chiều ngày 10-8, trong quá trình thu dọn vệ sinh khu vực làm thủ tục cấp căn cước công dân, Trung úy Đỗ Ngọc Giàu, cán bộ Công an huyện và học viên Phạm Văn Hà thực tập Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện 1 túi xách của công dân bỏ quên.

Qua kiểm tra, bên trong túi xách có giấy tờ tùy thân mang tên Đoàn Thị Kim Thơ, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc cùng 39 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, Công an huyện Cần Giuộc tiến hành xác minh thông tin, nhân thân người đánh rơi.

Đồng thời, Công an huyện Cần Giuộc liên hệ chị Thơ để trao trả lại tài sản. Tối cùng ngày, chị Thơ đã nhận lại toàn bộ tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân, hành động đẹp của Trung úy Đỗ Ngọc Giàu, cán bộ Công an huyện và học viên Phạm Văn Hà thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.