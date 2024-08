Long An: Đầu tư gần 1.000 tỉ đồng nâng cấp đường kết nối vành đai 3, vành đai 4 27/08/2024 10:51

Ngày 27-8, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, UBND huyện Bến Lức đã tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt chủ trương, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh (ĐT) 830C huyện Bến Lức.

Song song đó, huyện cũng trao thông báo thu hồi đất cho các hộ dân ở các xã Tân Bửu, Mỹ Yên và thị trấn Bến Lức bị ảnh hưởng nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Vị trí đường tỉnh 830C sắp được nâng cấp, mở rộng kết nối với Vành đai 3, vành đai 4. Ảnh: Google map

Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT830C có tổng chiều dài 9km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ và điểm cuối là ranh tỉnh Long An - TP.HCM. Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Theo đó, đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp dài khoảng 0,7km, giữ nguyên quy mô theo hiện trạng (đường đô thị, mặt đường bêtông nhựa rộng 12m, nền đường rộng 22m).

Riêng đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến giáp ranh TP.HCM dài khoảng 8,3km nâng cấp, cải tạo bảo đảm theo quy mô đường đô thị, mặt đường bêtông nhựa rộng 20m, nền đường rộng 30m; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng) hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với cấp công trình.

Dự án này có 770 hộ và 11 tổ chức ở ba xã Thanh Phú, Tân Bửu, Mỹ Yên và thị trấn Bến Lức bị ảnh hưởng, nằm trong diện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi gần 9ha.

Đường tỉnh 830C hiện hữu được kết nối với vành đai 3 đang hình thành. Ảnh: HD

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.000 tỉ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 220 tỉ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công trong quý IV-2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Theo ông Lê Thành Út, việc thực hiện dự án nâng cấp cải tạo ĐT830C có ý nghĩa rất quan trọng, tạo trục kết nối giao thông từ các tuyến đường tỉnh của địa phương với quốc lộ 1, đường vành đai 3, vành đai 4 TP.HCM, ĐT830C, ĐT830. Qua đó, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông qua nội ô thị trấn Bến Lức, tăng cường kết nối giao thông với mạng lưới đường bộ quốc gia và TP.HCM.

Đồng thời, kết nối các khu, cụm công nghiệp từ huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến Cảng Hiệp Phước – TP.HCM cũng như Cảng Quốc tế Long An thông qua ĐT830 đã được đầu tư hoàn thành.