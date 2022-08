Long An: Đề nghị xem xét giải quyết chế độ cho Đại úy công an hy sinh

Sáng ngày 17-8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục gửi về cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách đối với Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5).

Đại úy Khôi là người bị tai nạn giao thông tử vong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn khác.

“Qua báo cáo thì đồng chí Khôi đã bị tai nạn giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông khác. Theo đó, Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và các ngành chức năng về trường hợp này. Đồng thời, tiến hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết các chế độ, chính sách cho Đại úy Khôi theo quy định; trong đó có việc xem xét cả việc Đại úy Khôi có được công nhận liệt sĩ hay không”, Đại tá Lâm Minh Hồng- Giám đốc Công an tỉnh cho biết.

Cũng theo Đại tá Lâm Minh Hồng, sau khi Đại úy Khôi qua đời, Công an TP Tân An, Công an tỉnh Long An đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình và cùng với gia đình lo đám tang chu đáo cho Đại úy Khôi.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ tối 14-8, Đại úy Khôi cùng một số cán bộ, chiến sĩ, dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại cầu Tân An.

Lúc này, nam thanh niên tên Võ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An) điều khiển xe máy 62K1-419.71 lưu thông trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây đã tông trực diện vào Đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ trường.

Cú tông mạnh khiến Đại úy Khôi bị hất văng ra xa đa chấn thương và được chuyển vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy khôi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 2 ngày điều trị Đại úy Khôi không qua khỏi và qua đời vào ngày 16-8.