Đại úy công an phường bị xe tông trực diện khi đang bảo vệ hiện trường

Gần khuya 14-8, Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi, công tác tại Công an phường 5, TP Tân An cùng một số cán bộ, chiến sĩ, dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại cầu Tân An.

Lúc này một nam thanh niên chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bến Lức về trung tâm TP Tân An đã lao vào khu vực đang được khoanh vùng để bảo vệ hiện trường với tốc độ cao và tông trúng vào người Đại úy Khôi đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh là Đại úy Khôi bị hất văng ra xa, đa chấn thương và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, nam thanh niên cũng bị té ngã và chấn thương nặng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.