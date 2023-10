Long An: Diễn tập PCCC và thoát hiểm tại cơ sở kinh doanh

(PLO)- TP Tân An là địa phương đầu tiên tổ chức diễn tập, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và nhân viên về PCCC và thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Ngày 19-10, tại TP Tân An, Long An đã tổ chức diễn tập chữa cháy tại điểm karaoke cao tầng trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm kiểm tra định kỳ và đột xuất về PCCC và CNCH cho toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường… trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023.

Tình huống giả định cháy xảy ra tại quán Karaoke Luxury. Ảnh: HUỲNH DU



Địa điểm tổ chức diễn tập là quán Karaoke Luxury, phường 6, TP Tân An. Việc diễn tập để chỉ dẫn cho khách và nhân viên biết cách thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Theo anh Huỳnh Thanh Tuấn, chủ cơ sở karaoke Luxury, nâng cao trách nhiệm an toàn trong công tác PCCC và CNCH nên cơ sở rất quan tâm và chú trọng về an toàn pccc.

“Thời gian gần đây, có nhiều vụ cháy xảy ra gây ảnh hưởng thiệt hại đến tính mạng con người và tài sản rất nhiều. Nên cơ sở của tôi tổ chức diễn tập PCCC và CNCH cho toàn thể nhân viên, giúp mọi người nâng cao kỹ năng PCCC và thoát nạn để khi có sự cố xảy ra thì biết cách để xử lý và hướng dẫn khách hàng đến cơ sở được thoát hiểm an toàn và đảm bảo tính mạng của mọi người” - ông Tuấn cho biết



Tình huống khi xảy ra vụ cháy, người bị kẹt trong quán được nhân viên đưa ra ngoài. Ảnh: HD



Tình huống xảy ra ở phòng karaoke số 8, tầng 2 của tòa nhà 5 tầng, nhân viên quán đã nhanh chóng tắt nguồn điện và phát tiếng còi báo cháy, hơn 20 nhân viên của quán, người gọi điện hỗ trợ, người sử dụng các dụng cụ chữa cháy đã trang bị trước, nhanh chóng khắc phục sự cố, khẩn trương đưa khách từ các phòng phía trên thoát ra ngoài bằng cửa thoát hiểm và cầu thang bộ.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Các nạn nhân tại đám cháy được lực lượng PCC đưa ra ngoài bằng cán cứu thương. Ảnh: HD

Sau 5 phút tiếp cận, đám cháy đã được các lực lượng PCCC khống chế và dập tắt hoàn toàn, đã tổ chức chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Trung tá Nguyễn Duy Sơn chỉ ra những tình huống còn sai sót và hướng dẫn thêm để mọi người biết cách PCCC và thoát nạn. Ảnh: HUỲNH DU

Qua kết quả diễn tập, Trung tá Nguyễn Duy Sơn, Đội trưởng Đội công tác CC&CNCH tỉnh Long An cho biết từ nay đến cuối năm 2023, lực lượng PCCC sẽ phối hợp với các chủ cơ sở trên địa bàn tổ chức diễn tập tại 22 điểm.

Quán Karaoke Luxury là điểm đầu tiên thực hiện do chủ cơ sở tổ chức diễn tập, lực lượng PCCC hỗ trợ và nhắc nhở những việc làm chưa đạt để có cách làm đúng, hiệu quả khi có sự cố cháy xảy ra.

“Việc phối hợp các cơ sở diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giúp cho người dân thêm kỹ năng thoát nạn, kỹ năng chữa cháy khi có đám cháy xảy ra tại các cơ sở này.

Ngoài ra, việc kiểm tra PCCC các cơ sở luôn được cảnh sát duy trì phối hợp chỉ đạo các huyện, các xã kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các hộ kinh doanh, từ đó giúp cho chủ cơ sở thực hiện trách nhiệm PCCC và biết các giải pháp phòng cháy cơ bản” - Trung tá Sơn nói.

HUỲNH DU