Long An: Liên tục triệt phá các vụ cho vay lãi nặng

(PLO)- Ngành công an và các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đã nỗ lực triệt phá các băng nhóm, đường dây, khởi tố nhiều đối tượng cho vay lãi nặng.

Ngày 9-10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Long An cho biết, trong 9 tháng năm 2023, CSĐT các cấp, đã ra quyết định khởi tố 4 vụ/8 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng; xử lý hành chính 15 vụ/25 đối tượng về các hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp.

Bốn bị can Hải, Chính, Chiến và Phúc bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CA

Điển hình, cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Thạnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can gồm Phan Văn Hải (46 tuổi), Quách Văn Chính (20 tuổi), Nguyễn Viết Chiến (36 tuổi), cùng ngụ thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội và Nguyễn Hữu Phúc (26 tuổi), ngụ tỉnh Phú Thọ về tội cho vay lãi nặng.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, Hải cho gần 70 người trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, tỉnh Long An vay tiền với lãi suất cho vay cao nhất lên đến 720%/năm, 60%/tháng, 2% /ngày, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật dân sự là 20%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính là trên 218 triệu đồng.

Nguyễn Văn Giang và Đỗ Hải Vân tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 15-9, qua nguồn tin của người dân, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Giang (27 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) và Đỗ Hải Vân (17 tuổi, ngụ TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), cùng tạm trú tại phường 5, TP.Tân An có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tư tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá án, kiểm tra nơi tạm trú của 2 nghi can trên, phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Tại cơ quan Công an, Giang và Vân khai nhận, đến thuê nhà tại địa chỉ trên để ở và hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Thủ Thừa, Châu Thành, TP.Tân An, tỉnh Long An và khu vực xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Giang và Vân đã quảng cáo dịch vụ vay tiền thông qua mạng xã hội, người vay chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân sẽ được vay từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng. Vào mỗi chiều hàng ngày, Giang và Vân điều khiển xe mô tô đi gặp trực tiếp người vay để thu tiền, nếu chậm trả các đối tượng đe dọa, chửi mắng yêu cầu trả tiền.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Giang và Vân đã cho 23 người dân vay tổng cộng 780 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 160 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thủ Thừa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nhằm hạn chế hệ lụy do tín dụng "đen”, Công an tỉnh Long An đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân không vay tiền của tổ chức, cá nhân mà không thông qua hệ thống ngân hàng. Qua đó, góp phần xóa bỏ tín dụng "đen”, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tín dụng. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp để phục vụ đời sống và sản xuất.

HUỲNH DU