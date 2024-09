Long An: Lực lượng an ninh cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm 03/09/2024 07:00

(PLO)- Ra mắt từ ngày 1-7, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An đã cho thấy sự hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Long An đã ra mắt và nhận nhiệm vụ từ ngày 1-7.

Việc ra mắt lực lượng này gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của các địa phương trong tỉnh và đã thu hút người dân tích cực tham gia trong việc phối hợp bắt giữ các loại tội phạm.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở huyện Bến Lức ra mắt

Chặn bắt trộm xe máy liên tỉnh

Huyện Bến Lức có tuyến Quốc lộ 1 đi qua hơn 10 km, là cửa ngõ miền Tây giáp ranh với TP.HCM; có nhiều khu, cụm công nghiệp nên địa bàn huyện luôn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự tại cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của huyện Bến Lức vừa ra mắt đã phát huy ngay hiệu quả khi đã phối hợp với công an, nhanh chóng bắt được nhiều vụ trộm xe máy.

Tối ngày 9-7, nhận được thông tin từ Công an huyện Bến Lức, chỉ đạo lực lượng Công an các xã trên tuyến Quốc lộ 1 huy động lực lượng ANTT cơ sở phối hợp chốt chặn, hỗ trợ bắt nghi phạm trộm cắp xe máy tại Bến Tre đang di chuyển theo hướng TP.HCM.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở xã Thạnh Đức và Nhựt Chánh, đã phối hợp truy bắt nghi phạm Huỳnh Văn Trung (44 tuổi, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) khi người này đang tẩu thoát cùng tang vật trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nhựt Chánh.

Lực lượng an ninh cơ sở huyện Bến Lức bắt giữ Huỳnh Văn Trung khi người này đang trên đường tẩu thoát đi TP.HCM

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8-7, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức nhận được thông tin từ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đề nghị hỗ trợ bắt kẻ trộm xe máy xảy ra tại địa bàn Khu phố 6, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Công an xã Phước Lợi đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Phước Lợi tổ chức chốt chặn, truy bắt nghi phạm Tô Thanh Dũng (40 tuổi, ngụ An Giang) cùng tang vật khi người này đang trên đường tẩu thoát về miền Tây.

Tô Thanh Dũng bị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Phước Lợi bắt giữ

Trước nữa, vào ngày 5-7, Công an huyện Bến Lức nhận được thông tin từ Công an tỉnh Long An, thông báo có một nhóm chuyên trộm xe máy trên địa bàn TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang tẩu thoát trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An.

Đến 17 giờ cùng ngày, lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của huyện Bến Lức triển khai các phương án tuần tra, chốt chặn và phát hiện một nhóm 5 người chạy xe máy có đặc điểm giống với nhóm người chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Ngã Bảy mà đơn vị tiếp nhận.

Công an huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành truy đuổi, khống chế bắt giữ 3 nghi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức và thu tang vật là 3 xe máy.

Tuy nhiên, hai nghi phạm còn lại chạy xe tẩu thoát về hướng huyện Thủ Thừa, Long An.

Các trinh sát đã nhanh chóng trao đổi thông tin với Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để tiến hành bắt giữ hai nghi phạm còn lại cùng tang vật. Qua làm việc ban đầu, nhóm người nêu trên thừa nhận thực hiện các vụ trộm xe trên địa bàn TP Ngã Bảy (Hậu Giang) và TP Cần Thơ.

Lực lượng an ninh cơ sở tham gia cùng Công an huyện Bến Lức chốt chặn bắt giữ nhóm trộm xe máy đang tẩu thoát trên Quốc lộ 1

Mới đây, vào ngày 5-8, lực lượng Công an xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An vừa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bắt quả tang hai người có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ trong cốp xe hai người này hơn 1.000 tờ rơi cho vay trả góp.

Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã đã tham mưu Chủ tịch UBND xã Phước Tân Hưng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người về hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Đồng thời, tịch thu, tiêu huỷ hơn 1.000 tờ rơi quảng cáo.

Lộc và Thông phát tờ rơi quảng cáo cho vay bị lực lượng an ninh cơ sở phát hiện

An tâm công tác, tiếp tục cống hiến

Anh Nguyễn Văn Phần (35 tuổi, lực lượng an ninh cơ cở xã Thạnh Đức, Bến Lức) chia sẻ lễ ra mắt của lực lượng đã khích lệ tinh thần của anh, em; Nhà nước thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định.

"Qua đó, giúp chúng tôi an tâm công tác, tiếp tục cống hiến cũng như phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ ra mắt, chúng tôi liên tục tiếp nhận các thông tin về những vụ trộm nóng xe máy từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM và ngược lại. Anh, em đã được sự chỉ đạo của lực lượng Công an chính quy, triển khai chốt chặn bắt giữ được 8 nghi phạm trong 4 vụ trộm.

Công việc có những lúc vất vả, khó khăn, đi thâu đêm suốt sáng nhưng mà tôi yêu thích cái việc này bởi vì đó là quyền lợi thiết thực của Nhân dân. Do đó, chúng tôi sẽ kết hợp chặt chẽ với công an cùng nhau làm tốt nhiệm vụ”, anh Nguyễn Văn Phần nói.

Theo Thượng tá Phan Thanh Nghiệp, Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, ngay sau khi Long An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, huyện Bến Lức được chọn làm "điểm".

Địa bàn huyện Bến Lức có 344 chiến sĩ là công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó Đội Dân phòng được bố trí ở ấp, khu phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

"Từ khi triển khai đến nay, lực lượng an ninh cơ sở của các xã, thị trấn được hưởng chế độ chính sách Nhà nước nên các anh em phấn khởi, nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Tham gia cùng công an tuần tra, phòng chống tội phạm, thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự xuyên suốt, trong đó tuần tra đêm các điểm nhà trọ, các tụ điểm nóng...

Hiệu quả từ lực lượng này đã phát huy rõ rệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tạo sức lan tỏa trong Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương”, Thượng tá Nghiệp chia sẻ.

Việc phá nhanh các vụ trộm cắp nêu trên đã tạo sức lan tỏa trong lực lượng an ninh cơ sở các xã còn lại của huyện Bến Lức.

Dù mới thành lập nhưng những thành tích đã đạt được trong thời gian qua cho thấy sự quyết tâm trong phòng chống tội phạm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An

Theo ông Nguyễn Hoàng Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An, địa bàn xã là nơi phức tạp về an ninh trật tự vì giáp ranh với TP.HCM, từ khi triển khai lực lượng an ninh cơ sở một cách toàn diện, sâu rộng, đã góp phần thiết thực vào việc bảo vệ an ninh ở địa phương.

Lực lượng an ninh cơ sở của xã đã giúp lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng. Đồng thời, phối hợp truy bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; vận động nhân dân giao nộp 1 công cụ hỗ trợ, 2 hung khí nguy hiểm...

Chị Đỗ Thị Thoại Yến (37 tuổi, xã Nhựt Chánh, Bến Lức) cho biết: “Ở đây, tôi chứng kiến nhiều vụ tai nạn, trộm cắp tài sản, lực lượng an ninh cơ sở không sợ hiểm nguy, tính mạng để tham gia cùng với lực lượng công an ngăn chặn, bắt giữ tội phạm.

Thời gian gần đây, các anh lực lượng an ninh cơ sở liên tục ngăn chặn bọn trộm cắp xe máy, chúng tôi cũng nhắc nhở lẫn nhau đề phòng cảnh giác trộm cắp, cướp giật để được an toàn, cuộc sống ổn định".

Bằng sự hiểu biết sâu sắc về địa bàn, phong tục, tập quán, cũng như với uy tín ở địa phương, lực lượng an ninh cơ sở đã thực sự phát huy nhanh hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lực lượng an ninh cơ sở đã góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, cùng nhau đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.