Long An: Một phụ nữ liên tục trộm bia giữa ban ngày

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của hai đại lý bia trên địa bàn huyện Thạnh Hóa cho thấy, vào lúc 12h15 ngày 12-3, tại đại lý bia của chị T.Đ, một phụ nữ điều khiển xe máy đến tiệm canh lúc sơ sở không ai trông coi đã tiến vào nơi để bia và đem 9 thùng bia lên xe rồi tẩu thoát.

Video ghi lại cảnh người phụ nữ lấy trộm bia rồi tẩu thoát

Người phụ nữ đã trộm bia của chị T.Đ được camera ghi lại. Ảnh: NNCC

Cũng như trường hợp này, trước đó vào lúc 13h40 ngày 11-3, tại đại lý bia Thanh Hùng (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa), người phụ nữ này cũng đã canh lúc sơ sở cửa tiệm không ai trông coi đã lấy 7 thùng bia rồi lên xe tẩu thoát.

Tối 12-3, bức xúc trước sự việc bị mất trộm chị T.Đ đã đăng lên mạng xã hội chia sẻ về vụ mất trộm 9 thùng bia, lúc này thì chị H.N cũng phát hiện ra chính mình cũng là nạn nhân của người phụ nữ trộm bia cách đó 1 ngày như chị T.Đ.

Người phụ nữ đã lấy trộm 9 thùng bia của đại lý Thanh Hùng lên xe tẩu thoát. Ảnh: NNCC

“Thời điểm bị trộm, trên tuyến quốc lộ 62 trước tiệm vẫn có nhiều người, phương tiện qua lại. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi mất cảnh giác vì nghĩ rằng trộm sẽ không dám ra tay nhưng canh lúc gia đình lo công việc phía sau nhà, người phụ nữ này đã lấy trộm bia” chị H.N chủ đại lý Thanh Hùng nói.

Còn theo chị T.Đ, con gái chị vừa đi vệ sinh, khi quay trở ra thì người phụ nữ này đã trộm bia bỏ lên xe tẩu thoát, việc làm của người này rất chuyên nghiệp.

Sự việc đã được hai chủ đại lý bia trình báo đến cơ quan chức năng để sớm tìm ra thủ phạm. Đồng thời, hai đại lý cũng đã chia sẻ mạng xã hội nhằm cảnh báo đến nhiều người cẩn trọng trước nạn trộm cắp tài sản như hiện nay.

Võ Văn Vinh bị công an bắt giữ khi đột nhập lấy trộm 7 thùng bia ở tiệm tạp hóa. Ảnh: CA

Ngoài sự việc trên, trước đó ngày 10-3 trên địa bàn TP. Tân An (Long An) nam thanh niên canh lúc đêm khuya đã đột nhập vào tiệm tạp hóa trộm 7 thùng bia tẩu thoát. Lực lượng Công an TP. Tân An đã truy xét bắt được thủ phạm và mở rộng điều tra vụ án.

HUỲNH DU