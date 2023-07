Long An ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí 'nóng'

(PLO)- Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, không để phát sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”.

Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng súng để gây án diễn ra khá nhiều, gây hoang mang dư luận. Các cơ quan chức năng tỉnh Long An tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án trên địa bàn tỉnh.

Lên mạng mua súng, hung khí

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án gây thương tích, thậm chí là chết người từ việc sử dụng súng, công cụ hỗ trợ khiến nhiều người bức xúc, hoang mang.

Điển hình là khuya 1-7, vợ chồng anh Nguyễn Chí Linh và chị Phạm Thị Như Quỳnh (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển xe máy đi từ An Giang đến Bình Dương để làm việc, khi đến địa phận xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An thì bị hai người lạ áp sát, yêu cầu chị Quỳnh đưa túi xách với lời đe dọa không đưa sẽ bị bắn.

Khi hai vợ chồng bỏ chạy, hai người này đã dùng vật giống súng hơi bắn một phát trúng nón bảo hiểm của anh Linh và một phát trúng chân trái chị Quỳnh.

Tiếp đó, một người cầm dao chém vào chân anh Linh nhưng do quần của anh dày và trúng vào điện thoại nên không sao.

Anh Linh nhanh chóng tăng ga chạy về hướng Long An, khi đến huyện Thủ Thừa thì gặp một xe cứu hộ và được hỗ trợ đến quán nước ven Quốc lộ N2 để sơ cứu vết thương và vụ việc được báo cáo đến cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 17-6, tại một khu nhà trọ ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, NMT (16 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) cùng Phạm Ngọc Lợi và hai bạn nữ trong phòng trọ. Lợi đem một khẩu súng mới mua trên mạng ra xem, khi đùa giỡn, súng bị cướp cò khiến đạn trúng T. Lợi đã đưa T đến bệnh viện cấp cứu nhưng T đã tử vong sau đó.

Ngày 4-6, do mâu thuẫn giữa hai nhóm tại huyện Thủ Thừa, Bùi Tuấn Anh sử dụng một súng tự chế bắn vào trại gà của Nguyễn Đức Tài, rồi Tài lấy một khẩu súng mua từ trước bắn lại khiến Tuấn Anh tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị bắn vào ngực trái, viên đạn trúng tim dẫn đến tử vong. Do đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, bắt chín bị can, thu giữ bốn khẩu súng, chín viên đạn, ba chai bom xăng... và tiếp tục truy bắt những người còn lại liên quan.

Xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa tội phạm

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa Đinh Văn Sáu cho biết “Thời gian tới, cùng với nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống tội phạm, UBND huyện chỉ đạo các ngành, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tố giác vi phạm.

Mặt khác, việc điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các loại tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm… để trộm, cướp, đặc biệt là một số vụ việc gây thương vong cho người khác cũng là biện pháp hữu hiệu để răn đe và phòng ngừa tội phạm”.

Trong sáu tháng đầu năm, VKSND hai cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố 607 vụ án với 1.079 bị can (tăng 117 vụ, 312 bị can so cùng kỳ năm 2022).

Trong đó có 566 bị can đối với tội phạm về trật tự, an toàn xã hội, tội phạm cố ý gây thương tích 84 vụ, bắt 141 bị can, vụ án giết người là 13 vụ, bắt 18 bị can…

Theo Viện trưởng VKSND tỉnh Trương Văn Nghị, dù các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm nhưng tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục tăng.

Trong đó nhiều vụ án giết người có tính chất phức tạp, côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm như súng, mã tấu… gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.

Ngoài ra, Công an tỉnh Long An tích cực chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phát hiện, ngăn chặn các vụ việc, không để phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm liên quan đến súng, hung khí nguy hiểm, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ. Công an thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra hành chính các cơ sở cho thuê lưu trú, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhằm trấn áp các loại tội phạm và triệt xóa những tụ điểm tệ nạn xã hội gây hoang mang trong dư luận.

HUỲNH DU