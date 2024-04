Long An: Nghi mâu thuẫn tình cảm, em chồng sát hại chị dâu 13/04/2024 20:29

(PLO)- Lê Thanh Cường khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình nên hẹn chị dâu đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại.

Chiều tối ngày 13-4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường điều tra về cái chết của một phụ nữ xảy ra tại phường 2, thị xã Kiến Tường.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân Phường 2, Thị xã Kiến Tường (Long An) phát hiện thi thể một phụ nữ dưới cống thoát nước tại đường giao thông Rạch Ông Chày nên trình báo cơ quan chức năng.

Rất đông người dân kéo đến hiện trường em chồng sát hại chị dâu nghe ngóng thông tin Ảnh: CTV

Qua xác minh nạn nhân là N.T.T.H. (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An).

Trong cùng buổi chiều, công an đã tạm giữ Lê Thanh Cường (32 tuổi), là em chồng của chị H., ngụ cùng xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa.

Bước đầu, Cường khai nhận do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên đã hẹn chị H. đến khu vực trên sát hại chị H, sau đó dìm xuống mương nước.

Theo người dân địa phương, chồng chị H vừa mới mãn hạn tù trở về nhà được 2 tuần.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân Cường sát hại chị dâu.