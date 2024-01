Long An: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm vi phạm qua livestream bán hàng

(PLO)-Quản lý thị trường tỉnh Long An sau thời gian theo dõi livestream bán hàng của hai hộ kinh doanh đã phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Sáng ngày 18-1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An cho hay, Đội Quản lý thị trường số 6 đã phát hiện một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn TP. Tân An tổ chức hoạt động livestream bán hàng sản phẩm mỹ phẩm trên TikTok shop có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 15-1, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH A. (TP. Tân An).

Lực lượng Quản lý thị trường Long An kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: QLTT

Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện công ty này đang kinh doanh 1.280 sản phẩm có thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm kem body, serum, kem face, chống nắng các loại, tất cả hàng hóa được sản xuất trong nước, vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 350 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã mời người đại diện hợp pháp của công ty này đến trụ sở của đội để tiếp tục làm việc theo quy định.

Trước đó, ngày 10-1 cũng qua công tác theo dõi trên mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã phát hiện một cơ sở đang livestream bán hàng trên Facebook có dấu hiệu nhập lậu.

Nhiều hàng hóa livestream bán hàng có dấu hiệu nhập lậu bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện. Ảnh:QLTT

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh thu mua phế liệu Cảng Rạch Chanh đang kinh doanh nhiều hàng hóa gia dụng đã qua sử dụng và 583 sản phẩm gồm quạt điện, bình giữ nhiệt, máy pha cà phê có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên đưa về trụ sở đội để tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

HUỲNH DU