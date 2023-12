(PLO)- Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra làm rõ vụ thi thể nổi dưới kênh.

Sáng ngày 7-12, Công an huyện Tân Hưng (Long An) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ thi thể nam giới nổi dưới kênh Trung Ương cạnh cây xăng PETROLIMEX ở địa bàn thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng. Công an đang phát đi thông tin để truy tìm lai lịch, thân nhân của nạn nhân.

Thi thể nổi dưới kênh được nhân viên cây xăng phát hiện. Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều tối 6-12, anh C.H.M (nhân viên bán xăng dầu của Công ty PETROLIMEX, thuộc khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) đang bán xăng cho khách tại trụ bơm gần mé sông (kênh Trung Ương) thì phát hiện một thi thể chết trôi nổi trên sông và trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo Công an huyện Tân Hưng phối hợp với Công an Thị trấn Tân Hưng tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời truy tìm tung tích nạn nhân.

HUỲNH DU