Long An: Sửa mô tơ, một người bị điện giật tử vong 06/05/2024 09:36

(PLO)- Hai vợ chồng ở Long An đi thăm ruộng, người chồng xuống sửa lại mô tơ bơm nước nhưng không may bị điện giật tử vong.

Sáng 6-5, thông tin từ UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, Long An cho biết, anh NVC (38 tuổi, ngụ ấp Xóm Than, xã Tân Bình) đã bị điện giật tử vong do sửa chữa mô tơ bơm nước.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng chỉ ghi nhận vụ việc.

Hiện trường nơi anh Chóng bị điện giật tử vong. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 5-5, anh C cùng vợ đi thăm ruộng cách nhà gần 200 m, sau đó quay trở về nhà để chuẩn bị cơm trưa.

Lúc đi ngang qua khu vực bờ ao (có đặt mô tơ bơm nước), anh C kêu vợ đứng chờ để xuống kiểm tra lại do mấy ngày nay mô tơ không hoạt động.

Do tin tưởng đã kéo cầu dao điện đầu nối trong nhà nên anh C dùng hai tay nâng máy lên kiểm tra thì bị điện giật.

Vợ anh C hô hoán để người nhà kéo cầu dao xuống và nhanh chóng đưa anh C đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã tử vong.