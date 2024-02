Long An: Xuất hiện 'bẫy' đinh tặc trên Quốc lộ 1

Sáng ngày 5-2, trên mạng xã hội có thông tin chia sẻ những mảnh đinh đinh hình thoi trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa) và Phường 5 (TP. Tân An.

Nhiều mảnh đinh còn rất mới, hình thoi nằm rải rác ở làn xe 2 bánh trên Quốc lộ 1 chờ chực người đi xe máy cán phải. Ảnh: SOS

Sau khi có thông tin trên mạng xã hội có "đinh tặc", Nhóm SOS tự nguyện Tân An Long An và nhóm SOS Bến Lức đã tập hợp những thành viên hai nhóm tiến hành cho xe hút đinh chạy 3 vòng từ khu vực Cầu Voi đến khu vực vòng xoay nghĩa Trang Long An để hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân về quê đón tết.

Dịp lễ, tết "đinh tặc" thường rải để bẫy người đi từ TP.HCM về miền Tây ăn Tết.

Võ Nguyễn Đăng Khoa ( thành viên của nhóm SOS, Phường 5, TP. Tân An) cho biết: “Khi chúng tôi phát hiện thông tin trên mạng xã hội, sau đó đã tập hợp anh em trong nhóm ra quân từ 8h45 đến 10h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h, đã thu gom gần 1kg mảnh sắt có hình thoi. Ngoài ra, trong đợt Tết Dương lịch vừa qua chúng tôi cũng đã phát hiện tình trạng này, rất mong người đi đường cẩn thận để về quê ăn tết an toàn. Tối nay, hai nhóm tiếp tục rà hút đinh nhằm hạn chế không còn "đinh tặc" bị rải trên đoạn đường này nữa”

Theo người dân, thời điểm cuối năm "đinh tặc" thường rải vật nhọn, đinh... để bẫy người đi đường về miền Tây ăn Tết trên tuyến Quốc lộ 1. Ảnh: CĐLA

Đã nhiều năm gần đây, tình trạng đinh hình thoi xuất hiện trên Quốc lộ 1 xuất hiện khá nhiều, nhất là thời điểm Lễ, Tết...rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Nhóm SOS đã tiến hành hút đinh hơn 1 giờ đồng hồ nhằm giúp nhiều người dân tránh bị cán phải "đinh tặc".

