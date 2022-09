Lừa 4 tỉ đồng bằng việc rao bán xe máy giá rẻ trên mạng

(PLO)- Hòa lập tài khoản trên mạng xã hội đăng tin bán xe máy giá rẻ để lừa lấy tiền của nhiều người.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng vừa bắt giữ Nguyễn Đăng Hoà (24 tuổi, quê ở Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, tháng 1-2022 anh H (ngụ Bàu Bàng, Bình Dương) trình báo bị lừa mất 25 triệu đồng.

Anh H. cho biết, thấy trên mạng xã hội đăng bài viết bán xe Honda SH với giá 25 triệu đồng. Thấy giá rẻ nên anh H. hỏi mua.

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất anh H. sẽ chuyển tiền qua ngân hàng, sau đó Hòa sẽ chuyển xe máy tới địa chỉ của anh H.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hòa đã nhanh chóng chặn tất cả các liên lạc với anh H.

Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ được Hòa khi thanh niên này đang ở xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Hòa khai nhận từ cuối năm 2021 đã lên mạng xã hội lập nhiều tài khoản rồi giả rao bán xe với giá rẻ để lừa người dân.

Với hình thức này, Hòa đã thực hiện trót lọt 6 vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với số tiền hơn 146 triệu đồng.

Cạnh đó, cùng thủ đoạn rao bán xe giá rẻ trên mạng, Hòa đã thực hiện nhiều vụ lừa khác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng.

LÊ ÁNH