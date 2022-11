Lửa thiêu rụi thư viện 1 trường học ở Quảng Nam

(PLO)- Phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế trường THCS Lương Thế Vinh ở Quảng Nam bốc cháy ngùn ngụt, nhiều vật dụng bị lửa thiêu rụi.

Khoảng 23 giờ ngày 11-11, một vụ cháy xảy tại phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế trường THCS Lương Thế Vinh (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Sau khi phát hiện, nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC ứng cứu.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an xã, xã đội, dân quân cùng Công an huyện Duy Xuyên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam tham gia dập lửa.

Đến khoảng 1 giờ 15 phút ngày 12-10, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Thống kê ban đầu, vụ cháy làm ba phòng bị hư hại với diện tích khoảng 100 m2, toàn bộ sách, bàn ghế, hai dàn máy vi tính để bàn, hai máy in và nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi.

Công an xã Duy Trung trực bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM điều tra vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn (PLO)- Chiếc du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy từ hầm máy, ba người đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

THANH NHẬT