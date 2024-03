Lưới trời lồng lộng: 15 năm lẩn trốn vẫn không thoát 31/03/2024 11:34

(PLO)- Ngô Thị Nga từng từng bị khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên người này sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị công an truy nã suốt 15 năm.

Ngày 31-3, Công an Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm, vừa bắt giữ thành công bị can Ngô Thị Nga (42 tuổi, trú tại huyện Đông Anh) sau 15 năm lẩn trốn. Bị can Nga bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, ra lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2009 do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, vào năm 2008, anh LPK tìm người nhờ thế chấp sổ đỏ của mảnh đất rộng 203m2 để vay ngân hàng 300 triệu đồng.

Qua một người quen, anh K đã nhờ Ngô Thị Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Muốn làm thủ tục vay được tiền ngân hàng, Nga bảo phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho Nga. Do tin Nga, anh K đồng ý.

Chân dung Ngô Thị Nga. Ảnh CA

Gần một tháng sau khi làm các thủ tục, Nga được UBND huyện Đông Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất. Một thời gian sau, anh K phát hiện Nga đã bán giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất, anh vừa sang tên cho Nga, cho một người khác ở thị trấn Đông Anh. Biết mình bị lừa, anh K đã trình báo cơ quan công an.

Ngô Thị Nga còn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên để lừa vay 600 triệu đồng của anh NHH (ở quận Hai Bà Trưng); lừa bán mảnh đất này với giá 1,4 tỉ đồng cho anh LVN (ở thị trấn Đông Anh).

Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nga giao, anh H và anh N phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vấn đề nên đã tố cáo toàn bộ sự việc tới cơ quan Công an.

Căn cứ vào hành vi của Ngô Thị Nga, tháng 12-2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Ngô Thị Nga. Tuy nhiên thời điểm đó, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can Ngô Thị Nga cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.