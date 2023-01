Lưỡng viện chia đôi, đảng Dân chủ và ông Biden sẽ vất vả ra sao?

(PLO)- Đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden sẽ phải đối mặt nhiều thách thức khó nhằn khi lưỡng viện Mỹ chia đôi quyền lực.

Với việc chuyển từ thế đa số sang thế thiểu số tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ phải đối mặt nhiều thách thức phía trước, theo tờ The New York Times.

Khó thông qua dự luật

Dù vẫn nắm được Thượng viện, song việc mất quyền kiểm soát Hạ viện sẽ khiến đảng Dân chủ rất khó để thông qua các dự luật của đảng này.

Theo quy trình, các dự luật trước tiên sẽ được nêu trước Hạ viện để biểu quyết và sau đó sẽ chuyển lên Thượng viện và cuối cùng là quốc hội phê duyệt. Việc không chiếm thế đa số sẽ khiến quá trình này của đảng Dân chủ gặp nhiều khó khăn, và trong một số trường hợp là gần như không thể, theo hãng tin AP.

Để đổi lấy 2 phiếu bầu quan trọng từ hạ nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida và hạ nghị sĩ Lauren Boebert từ bang Colorado trong cuộc bầu cử chủ tịch Hạ viện, hạ nghị sĩ Cộng hoà Kevin McCarthy đã đồng ý với một yêu cầu được cho là khá mạo hiểm, theo tờ Philadelphia Inquirer.

Cụ thể, ông đã chấp thuận đề xuất của phe cực hữu, trong đó cắt giảm sâu chi tiêu của chính phủ để cân bằng ngân sách liên bang trong 10 năm, bắt đầu từ tháng 10.

Điều này một mặt cắt giảm chi tiêu dài hạn khoảng 11.000 tỉ USD, một biện pháp vốn được đánh giá cao do nó có thể giúp kiểm soát đáng kể ngân sách đang phình to của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, nó cũng đe dọa các chương trình như An sinh xã hội và Bảo hiểm y tế quốc gia Medicare - các chính sách vốn được Tổng thống Biden và các đảng viên đảng Dân chủ nhất mực bảo vệ, theo New York Times.

Ngoài ra, ngay sau khi chiếm được thế đa số, đảng Cộng hòa đã thay đổi quy tắc bỏ phiếu mà đảng Dân chủ xây dựng ở Hạ viện. Cụ thể, đảng này không cho phép các hạ nghị sĩ vắng mặt nhờ người khác bỏ phiếu hộ.

Cụ thể, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ, đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện. Đảng này đã thông qua các quy tắc mới cho phép các nhà lập pháp bỏ phiếu theo ủy quyền. Theo quy trình, họ có thể gửi phiếu bầu cho một nhà lập pháp khác, và nhờ người này bỏ phiếu giúp. Đảng Cộng hòa từ lâu đã chỉ trích gay gắt hình thức bỏ phiếu này.

Ông Biden và đảng Dân chủ bị điều tra

Tình trạng chia rẽ trong chính phủ Mỹ cũng đồng nghĩa phe Cộng hoà cũng không dễ dàng đưa các chương trình nghị sự của đảng này trở thành luật chính thức. Hiểu rõ điều này, các đảng viên Cộng hòa nói rõ rằng nhiệm vụ chính của đảng này tại Hạ viện sẽ là điều tra chính quyền ông Biden, theo tờ The Washington Post.

Điều này đã được chứng minh vào ngày 11-1, chỉ vài ngày sau khi sau khi tình trạng hỗn loạn ở Hạ viện vì cuộc bầu cử chủ tịch được giải quyết, đảng Cộng hòa đã ngay lập tức khởi động cuộc điều tra đối với Tổng thống Biden, gia đình ông, và một số thành viên nội các, theo New York Times.

Một trọng tâm trong các cuộc điều tra của đảng Cộng hòa là ông Hunter Biden - con trai ông Biden. Đảng Cộng hoà nhiều lần cáo buộc ông Hunter Biden tham gia giao dịch bất chính với các tổ chức nước ngoài và can thiệp kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dẫn đến sự thất cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra, phe Cộng hoà cũng thúc đẩy cuộc điều tra đối với quyết định của ông Biden liên quan việc rút quân khỏi Afghanistan.

Theo thông tin từ New York Times, các hạ nghị sĩ Cộng hoà dự kiến tập trung điều tra quá trình lập kế hoạch trước khi sơ tán công dân Mỹ, những nỗ lực bất thành của ông Biden trong việc đưa các thông dịch viên và những công dân Afghanistan đã hỗ trợ chính phủ Mỹ ra khỏi đất nước, và hậu quả của việc rút quân.

Nếu các cuộc điều tra cho các kết quả bất lợi, khả năng cao ông Biden sẽ bị luận tội. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến uy tín của đảng Dân chủ cũng như làm suy yếu niềm tin của người dân vào năng lực của chính quyền ông Biden, theo New York Times.

Khe cửa hẹp cho đảng Dân chủ

Dù vậy, đảng Dân chủ vẫn có thể khai thác thế bế tắc của đảng Cộng hoà đã thể hiện trong quá trình tranh chức chủ tịch Hạ viện của ông McCarthy, theo Philadelphia Inquirer.



Cụ thể, do đảng Cộng hòa chỉ chiếm thế đa số hẹp tại Hạ viện (222 ghế so với 212 ghế của Dân chủ) và sự bất đoàn kết trong nội bộ đảng, quá trình giành được chiếc búa chủ tịch ở Hạ viện của ông McCarthy không được suôn sẻ. Ông đã mất gần 4 ngày và phải trải qua 15 vòng bầu chọn, cùng với việc nhượng bộ rất nhiều yêu cầu từ 20 thành viên bảo thủ trong đảng Cộng hòa.

Trong số 20 hạ nghị sĩ nói trên, nhiều người đã thể hiện rõ những bất mãn đối với ông McCarthy. Đảng Dân chủ hoàn toàn có thể khai thác thế bế tắc này và thuyết phục các đảng viên bảo thủ chuyển sang ủng hộ một số dự luật do đảng này đề xuất.

KHÁNH NHƯ