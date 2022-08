Lý do nhân viên quán karaoke chém lìa tay khách ở TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt khẩn cấp nhân viên quán karaoke chém gần lìa cánh tay của khách vì mâu thuẫn khi dựng xe chắn nhà vệ sinh.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 18-8, Nguyễn Phi C (44 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Thủ Đức) cùng ba người bạn đều làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đến quán karaoke HC trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu) để hát.

Đến nơi, nhóm anh C dựng xe máy chắn lối đi vào nhà vệ sinh của quán.

Lúc này, Bùi Tố Nhi (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng), nhân viên của quán đến nhắc nhở và yêu cầu anh C di dời xe ra chỗ khác. Anh C không đồng ý và cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nhi đã đánh anh C.

Bị đánh, anh C bực tức gọi người cầm theo xẻng để đánh Nhi và Thạch Bạc (27 tuổi), cũng là nhân viên của quán.

Thấy bị đánh, Bạc cầm một con dao tự chế chém vào vùng đầu và làm gần lìa cánh tay phải của anh C.

Anh C sau đó được đưa vào bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập những người liên quan và bắt khẩn cấp Thạch Bạc.