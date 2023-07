Mang 'bom xăng', hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì gặp công an

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí và nhiều chai thủy tinh nghi là "bom xăng" đi giải quyết mâu thuẫn thì bị công an phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Ngày 24-7, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu, Trưởng Công an huyện Tân Trụ, Long An cho biết lực lượng công an huyện phối hợp Công an xã Nhựt Ninh phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên mang theo hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

“Hiện có một số thông tin trên mạng xã hội ghi bắt 30 người là không đúng, chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc và biện pháp xử lý những thông tin này. Công an huyện tiếp tục có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn” - ông Lưu nói.

Theo thông tin ban đầu, gần khuya 23-7, lực lượng công an huyện phối hợp với công an xã Nhựt Ninh tuần tra tại khu vực ngã ba Cầu Quay và đầu đường rẽ vào ngã Cầu Dừa, phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy có biểu hiện nẹt pô gây náo loạn.

Khi thấy công an chốt chặn, hai nhóm thanh thiếu niên tăng tốc bỏ chạy. Công an đã chặn bắt 10 thanh thiếu niên, thu giữ nhiều hung khí tự chế và bảy chai thủy tinh nghi là bom xăng.

Bước đầu, các thanh thiếu niên khai từ huyện Châu Thành, Long An sang huyện Tân Trụ để giải quyết mâu thuẫn với một số thanh niên khác.

Hiện vụ việc được Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG KHÔI