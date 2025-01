Mâu thuẫn, kẻ nghiện rượu phóng hỏa đốt nhà hàng xóm để trả thù 15/01/2025 14:45

Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ phóng hỏa đốt nhà hàng xóm. Theo đó, tòa đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Duy 15 năm tù về tội giết người, 3 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Duy tại tòa ngày 15-1. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa cũng công nhận thỏa thuận về việc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình hại số tiền 110,8 triệu đồng. Trước đó, mẹ bị cáo đã giúp bị cáo khắc phục cho gia đình bị hại số tiền 40 triệu đồng.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ hàng ngày mà bị cáo nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà giết cả nhà bị hại. Gia đình bị hại thoát được là nằm ngoài dự tính của bị cáo.

Clip: Phiên tòa xét xử bị cáo Duy ngày 15-1.

Theo cáo trạng, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều có 7 người sống chung gồm vợ chồng Nhiều, ba người con ruột, con dâu và hai cháu nội.

Duy là người cùng xóm, nhà đối diện với nhà ông Nhiều. Giữa Duy với những người trong gia đình ông Nhiều có mâu thuẫn với nhau trong sinh hoạt hàng ngày.

Khoảng 19 giờ ngày 24-10-2023, con trai ông Nhiều đi làm về thấy Duy đứng trước cửa nhà với thái độ thách thức. Sau khi vào nhà, anh này nghe những người trong gia đình kể lại việc trước đó Duy đóng cửa phát ra tiếng động lớn và quát nạt con của anh này (hơn 1 tuổi) làm cháu khóc do hoảng sợ. Con trai ông Nhiều ra chửi Duy thì được người dân xung quanh can can ngăn.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Duy đi mua rượu về nhà uống một mình. Sau khi uống hết khoảng nửa lít rượu, Duy nghĩ đến việc bị gia đình ông Nhiều chửi nên nảy sinh ý định dùng xăng phóng hỏa đốt nhà ông Nhiều để trả thù.

Đến nửa đêm, Duy lấy bình đã có sẵn khoảng một lít xăng, bật lửa, ca nhựa và một đoạn dây kim loại. Duy đi đến trước cổng rào nhà ông Nhiều, lấy dây kim loại buộc khoen cửa rào nhà ông này. Lấy dây kẽm và khóa để buộc và khóa cổng hai nhà cạnh bên để ngăn cản hai nhà này chữa cháy cho nhà ông Nhiều. Lấy khóa khóa trái cửa sau nhà ông Nhiều để chặn đường thoát thân của gia đình ông này…

Sau đó, Duy tạt xăng vào khu vực cửa sổ và nhà ông Nhiều rồi bật lửa nhưng không cháy nên tiếp tục về nhà lấy khò để đốt, làm lửa bùng cháy lan vào nhà ông Nhiều. Lúc này, một nhà hàng xóm phát hiện tri hô cháy thì Duy đổ phần xăng còn lại tạt vào cửa chính nhà người này và bật khò làm lửa cháy trước nhà họ, lan qua nhà kế bên. Đốt xong Duy về nhà ngủ.

Vợ ông Nhiều nghe tiếng tri hô nên chạy ra cửa trước phát hiện lửa đang cháy lớn nên hô hoán cho mọi người trong gia đình thức dậy để thoát thân nhưng trước cửa đang cháy lớn, cửa sau thì bị khóa trái. Mọi người phải lên gác gỗ, phá kính cửa sổ để thoát ra ngoài, trong đó, vợ ông Nhiều bị gãy xương gót chân trái, gãy ngón chân áp út (thương tích 9%).

Vụ cháy sau đó được lực lượng cảnh sát chữa cháy kịp thời dập tắt. Tuy nhiên, nhiều tài sản, thiết bị, vật dụng trong nhà ông Nhiều đã bị cháy hư hỏng không còn sử dụng được. Tổng giá trị tài sản theo định giá là 75 triệu.

Tổng cộng số tiền gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường là 150,8 triệu đồng gồm tài sản bị thiệt hại, tiền điều trị vết thương của vợ ông Nhiều, tiền mất thu nhập, tổn thất tinh thần…

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Duy bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu; bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.