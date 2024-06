Mâu thuẫn, mang xăng đi đốt ô tô đối phương 16/06/2024 16:34

(PLO)- Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhân lúc nửa đêm, Huy mặc áo mưa, bịt khẩu trang, mang xăng đi đốt ô tô của đối phương.

Ngày 16-6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Huy, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả về tội hủy hoại tài sản.

Hoàng Quốc Huy, nghi can mang xăng đi đốt xe và hình ảnh chiếc ô tô bị đốt. Ảnh: CAQN

Vụ án xảy ra rạng sáng 5-6. Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hôm đó, Huy chuẩn bị sẵn xăng đi đốt ô tô khách của anh Nguyễn Đức Thọ, trú tại tổ 4, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình.

Nhận được tin báo về vụ việc hủy hoại tài sản, Công an Cẩm Phả đã huy động nhiều mũi trinh sát tỏa đi rà soát, khoanh vùng đối tượng, tìm kiếm manh mối về nghi phạm.

Kết quả điều tra cho thấy nghi phạm mặc áo mưa, bịt kín mặt, đến địa điểm gây án bằng xe máy nhưng không rõ biển số xe.

Sau 36 giờ tiếp nhận thông tin, tối ngày 6-6, Công an Cẩm Phả đã xác định nghi can là Hoàng Quốc Huy.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân phạm tội do mâu thuẫn trong sinh hoạt với chủ xe.