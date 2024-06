Mâu thuẫn trước quán karaoke, một người bị đâm tử vong 05/06/2024 09:43

Sáng ngày 5-6, lực lượng công an tỉnh Long An phối hợp với Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt các nghi can liên quan đến vụ đâm chết người xảy ra tối ngày 4-6 trước quán karaoke ở TP Tân An. Nạn nhân tử vong được xác định là NHT (38 tuổi, ngụ TP Tân An).

Nạn nhân bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong do mâu thuẫn trước quán karaoke. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, tối cùng ngày, nhóm của NHT đang hát karaoke tại một quán trên địa bàn phường 7, TP Tân An. Sau đó, T ra phía trước quán nói chuyện với bạn thì có một nhóm thanh niên khác đến gặp T rồi đuổi đánh.

T bỏ chạy vào quán karaoke gọi nhóm của mình ra đánh trả. Trong lúc hai bên xô xát, T bị nhóm thanh niên đâm trọng thương. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến khuya ngày 4-6, T tử vong.