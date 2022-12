Messi vẫn còn thiếu 1 danh hiệu mà Ronaldo đã giành được

(PLO)- Lionel Messi 7 lần bị hội đồng giám khảo giải thưởng 'Bàn chân vàng' bỏ qua, trong khi Cristiano Ronaldo lại giành được danh hiệu này.

Hôm nay (25-12), tờ Daily Star (Anh) giật tít trong bài viết: ‘Lionel Messi vẫn còn thiếu một danh hiệu trong bộ tập của mình, và đó là giải thưởng mà Cristiano Ronaldo đã giành được’.

Lionel Messi vẫn chưa hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu bóng đá. Người hùng World Cup của tuyển Argentina vẫn còn thiếu một giải thưởng danh giá trong bộ sưu tập lấp lánh của mình ở ‘The Champions Promenade’, tờ Daily Star mở đầu bài viết.

Cầu thủ 7 lần giành Quả bóng vàng thế giới vẫn chưa chạm tay vào chiếc cúp ‘Bàn chân vàng – Golden Foot’ để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý của mình. Messi, 35 tuổi cuối cùng cũng giành được chức vô địch danh giá nhất, chiếc cúp đã lảng tránh anh trong gần như cả sự nghiệp, đó là World Cup. Argentina của Messi đã đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết World Cup 2022 đầy kịch tính.

Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ bao gồm 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League, 1 Copa America, 1 HCV Olympic 2008, 1 World Cup, cùng hàng loạt danh hiệu tập thể và cá nhân khác, Messi chắc chắn là một trong những cầu thủ bóng đá lừng lẫy nhất hành tinh. Tuy nhiên, có một vinh dự đã lảng tránh anh.

Daily Star thông tin, ‘Bàn chân vàng’ là giải thưởng quốc tế được trao cho cầu thủ bóng đá danh giá nhất trong năm, nơi người chiến thắng được in bàn chân ‘vàng’ của mình ở ‘The Champions Promenade’ trên bờ biển của Monaco.

Một cầu thủ chỉ giành được nó đúng 1 lần trong đời và điều kiện là cầu thủ đó phải trên 28 tuổi. Ở tuổi 35, điều này đồng nghĩa Lionel Messi đã 7 lần bị hội đồng giải thưởng ‘Bàn chân vàng’ gồm các nhà báo quốc tế bỏ qua.

Những cầu thủ từng giành giải thưởng này trước đó có thể kể đến là Zlatan Ibrahimovic (2012), Mohamed Salah (2021) và Cristiano Ronaldo (2020). Trong khi đó, Robert Lewandowski giành được giải thưởng ‘Bàn chân vàng’ trong năm nay sau khi tiền đạo người Ba Lan ghi 18 bàn trong 19 trận cho Barcelona và giành chức vô địch Bundesliga cùng câu lạc bộ cũ Bayern Munich.

Robert Lewandowski chia sẻ khi nhận giải thưởng ‘bàn chân vàng năm 2022’ dành cho cầu thủ trên 28 tuổi: ‘Tôi rất hạnh phúc, tôi rất tự hào. Đối với tôi, thật vinh dự khi giành được giải thưởng, bởi vì tôi biết mình đã phải làm việc chăm chỉ như thế nào để có được giải thưởng này và bây giờ tôi có thể tự hào về bản thân mình. Nếu bạn nhìn thấy danh sách những cái tên, những người chiến thắng chiếc cúp này, điều đó càng khiến tôi tự hào hơn’.

Tất nhiên, cần phải rõ ràng 'Bàn chân vàng' chỉ là giải thưởng cá nhân. Nói về giải thưởng cá nhân, Quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or do tạp chí France Football tổ chức là giải thưởng cá nhân danh giá nhất làng bóng đá, theo sau là giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - FIFA The Best. Về những danh hiệu cá nhân có giá trị và được công nhận rộng rãi của thế giới thì Lionel Messi đã có đủ cả, thậm chí là rất nhiều.

