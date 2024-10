Metro số 1 chính thức vận hành thử, chốt thời gian chạy thương mại 02/10/2024 18:55

Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức tiến hành công tác vận hành thử (trial run) từ ngày 1-10 sau một thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên công ty HURC1.

Việc vận hành thử sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 được chủ trì bởi các chuyên gia tư vấn NJPT của Nhật Bản, giai đoạn 2 sẽ được thực hiện bởi nhân viên của công ty HURC1.

Việc vận hành thử dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 1-10 đến ngày 17-11 với 47 kịch bản khác nhau, từ việc vận hành thông thường cho đến các tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điện, ngập nước, mất tín hiệu,…ở các vị trí khác nhau trên phạm vi toàn tuyến.

Metro số 1 vận hành thử nghiệm từ ngày 1-10 đến ngày 17-11.

Trước khi vận hành thử, Ban Quản lý đường sắt đô thị cũng đã hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận với nhà thầu Hitachi và các nhà thầu xây dựng về việc sử dụng các trang thiết bị của các nhà thầu phục vụ cho công tác đào tạo và vận hành thử.

Trong quá trình vận hành thử, các đoàn tàu sẽ chạy giống như vận hành thương mại sau này với khoảng cách giữa các chuyến tàu là 4 phút 30 giây/chuyến

Nhân viên vận hành của tất cả các vị trí đều được huy động bao gồm nhân viên lái tàu, điều độ ở trung tâm điều khiển (OCC), nhân viên ở các nhà ga. Tổng cộng sẽ có 71 nhân viên tham gia vận hành thử trong mỗi ca làm việc, dự kiến mỗi ngày có 2 ca làm việc.

Metro số 1 sẽ vận hành thương mại cuối năm nay.

Song song với quá trình vận hành thử, các chuyên gia tư vấn đánh giá an toàn hệ thống BVT (Liên danh Bureau Veritas của Pháp và TEDI của Việt Nam) sẽ tiến hành theo dõi, chứng kiến và đánh giá sự thành thạo của các nhân viên công ty HURC1 trong các tình huống khẩn cấp.

Dự kiến, từ ngày 18-11 đến ngày 30-11, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống sẽ hoàn thành các báo cáo đánh giá an toàn để trình nộp cho Cục đường sắt thực hiện công tác thẩm định an toàn theo quy định của Luật đường sắt.

Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu để chấp thuận đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, dự kiến trong tháng 12 năm nay.