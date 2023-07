Mở cổng lúc 2 giờ sáng, chủ nhà bị đánh tới tấp vì tranh chấp chỗ đậu xe

(PLO)- Công an phường Cát Lái, TP Thủ Đức vẫn đang xác minh giải quyết một vụ đánh người lúc 2 giờ sáng tại Phố Đông Village.

Công an phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, xác minh giải quyết một vụ xô xát tại khu dân cư Phố Đông Village.

Theo đơn trình báo của ông B.S.T (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM) vào lúc 2 giờ sáng ngày 17-4, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một cặp nam nữ liên tục bấm chuông, ném gạch vào nhà, đến khi ra mở cổng thì bị tấn công, đánh liên tục vào người khiến phải vào bệnh viện điều trị.

Theo camera ghi lại, lúc 2 giờ 19 phút sáng ngày 17-4 tại căn nhà trên đường Lộc Nhung, khu dân cư Phố Đông Village (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) xuất hiện một đôi nam nữ đứng trước cổng liên tục bấm chuông. Không thấy chủ nhà mở cửa, người phụ nữ đã ném gạch vào nhà.

Một lúc sau, ông T. ra mở cổng thì bất ngờ bị người đàn ông liên tục liên tục tấn công vào mặt, sau đó bị quật ngã. Chưa dừng lại, sau một thời gian xô xát ông T. đi vào nhà thì tiếp tục bị người đàn ông kia đuổi đánh lần hai.

Vụ việc sau đó được đội an ninh của khu dân cư lập biên bản và Công an phường Cát Lái vào cuộc xác minh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trên xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô giữa hai gia đình.

Trong một diễn biến liên quan, TAND TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo từ gia đình ông T. yêu cầu xử lý bà vì đã vi phạm đạo đức, lối sống (bà K hiện đang là thẩm phán của một toà chuyên trách thuộc TAND TP.HCM).

Liên quan đến sự việc này, Công an phường Cát Lái cho biết ngay sau sự việc diễn ra đã mời hai bên lên làm việc. Nguyên nhân là do hai gia đình mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô và có lời qua tiếng lại nên xảy ra xô xát. Do hai bên không thương lượng giải quyết được với nhau nên đơn vị này đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN YÊN - HỮU ĐĂNG