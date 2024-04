Một chủ tịch phường ở Hà Nội bị điều tra nhận hối lộ 1 tỉ đồng 12/04/2024 10:42

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa thực hiện khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy về tội nhận hối lộ.

Ông Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô bị cáo buộc nhận hối lộ 1 tỉ đồng. Ảnh CACC

Theo Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định ở cương vị Chủ tịch phường, ông Chử Mạnh Hùng đã nhận hối lộ 1 tỉ đồng để “làm ngơ” cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ trách nhiệm của bị can Chử Mạnh Hùng và những người liên quan khác trong vụ án.