Một công ty bị truy tố tội trốn thuế trong vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 13.000 tỉ đồng 08/09/2024 15:55

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã tống đạt bản cáo trạng truy tố 55 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo cáo trạng, các bị can Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0.8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, bị can Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của Bảo để bán lại. Thịnh còn thành lập 47 công ty “ma” để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.007 tỉ đồng. Hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, có 8 đối tượng trung gian mua hóa đơn GTGT khống của Thịnh để bán lại, trong đó có Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam, có chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật là Li Bao Ping (người Trung Quốc, có trụ sở ở Long An); ngành nghề đăng kí kinh doanh là sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, nội thất… Công ty này bị truy tố về tội trốn thuế theo điểm c Khoản 5 Điều 200 BLHS.

Từ tháng 10-2021 đến tháng 2-2023, Li Bao Ping (đã xuất cảnh về nước) chỉ đạo nhân viên mua trái phép 52 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị hơn 110 tỉ đồng thuộc 6 công ty “ma” của Trần Văn Thịnh.

Công ty này đã sử dụng 51/52 hóa đơn GTGT khống để kê khai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nhằm làm giảm số tiền thuế TNDN phải nộp và tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ và được hoàn của công ty. Cục thuế tỉnh Long An đã hoàn hơn 9.5 tỉ đồng tiền thuế GTGT vào tài khoản của công ty này.

Để hợp thức 52 hóa đơn GTGT khống, công ty đã đóng dấu 39/52 hợp đồng và chứng từ kèm theo các hóa đơn GTGT khống; còn 13 hóa đơn còn lại không có hợp đồng, chứng từ kèm theo. Li Bao Ping chỉ đạo con trai kí 55 ủy nhiệm chi chuyển hơn 120 tỉ đồng đến tài khoản 6 công ty “ma” của Thịnh để hợp thức hóa chứng từ thanh toán 52 hóa đơn khống đã mua. Số tiền sử dụng làm dòng tiền cho các hóa đơn được Thịnh cung cấp cho công ty thực hiện.

Ngày 16-1-2024, Giám định viên về thuế thuộc Cục thuế TP.HCM có kết luận, Công ty đã sử dụng 51 hóa đơn GTGT khống để kê khai, trốn hơn 31 tỉ đồng tiền thuế GTGT và thuế TNDN.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT Bộ công an còn phát hiện công ty này có dấu hiệu mua 146 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị hơn 157 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) thuộc 13 doanh nghiệp khác để kê khai, trốn thuế từ năm 2019 đến 2021. Tuy nhiên, CQĐT chưa xác minh làm rõ được.