Một hiệu trưởng trường mầm non ăn bớt tiền ăn của học sinh 10/07/2024 17:30

(PLO)- Nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Lai Châu chỉ đạo cấp dưới ăn bớt tiền ăn của học sinh, số tiền dư thừa để chi tiêu xài cá nhân...

Ngày 10-7, nguồn tin của PLO cho biết, công an tỉnh Lai Châu đang điều tra vụ hiệu trưởng mầm non ăn bớt tiền ăn của học sinh xảy ra tại trường mầm non Dào San, huyện Phong Thổ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Nữ hiệu trưởng trường mầm non Dào San chỉ đạo cấp dưới ăn bớt tiền ăn của học sinh. Ảnh TMN Dào San

Theo nguồn tin này, trong năm 2021, bà Trần Thị Phương Thanh (40 tuổi, hiệu trưởng) đã chỉ đạo kế toán là Trần Thị Vân (39 tuổi) cắt giảm khẩu phần ăn của học sinh.

Sau đó, khi rút 685 triệu đồng tiền ngân sách về, nữ hiệu trưởng đã chỉ đạo Đèo Thị Lợi (32 tuổi, giáo viên kiêm thủ quỹ nhà trường) thanh toán tiền mua thực phẩm, bánh kẹo cho nhà trường số tiền trên 326 triệu đồng.

Gần 359 triệu đồng còn lại, Thanh đã sử dụng chi cho một số hoạt động chung của nhà trường và sử dụng vào mục đích cá nhân.