Một phụ nữ viết thư cám ơn công an sau khi nhận lại tài sản gần 100 triệu 27/05/2024 11:19

(PLO)- Nhận lại tài sản thất lạc gồm tiền mặt, vàng... trị giá gần trăm triệu đồng, người dân viết thư cảm ơn công an.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Phước Sơn vừa tìm lại tài sản thất lạc (gồm tiền mặt và vàng), trị giá gần trăm triệu đồng giúp người dân.

Bà Thanh nhận lại tài sản thất lạc. Ảnh: CA



Trước đó, ngày 25-5, trực ban Công an huyện Phước Sơn tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Thanh (52 tuổi; ngụ tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Theo bà Thanh, ngày 24-5, bà đi trên xe khách từ TP Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum thì bị thất lạc ba lô hành lý, do lái xe khách đã đưa nhầm cho một hành khách khác xuống xe ở huyện Phước Sơn.

Bên trong ba lô có hơn 26 triệu đồng, bảy nhẫn vàng, một cặp bông tai vàng, một mặt dây chuyền vàng, đồ dùng sinh hoạt và nhiều giấy tờ tuỳ thân của bà Thanh, ước tính tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Số tài sản thất lạc của bà Thanh. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phước Sơn đã phân công cán bộ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, hỗ trợ tìm lại tài sản thất lạc cho người dân.

Đến 16 giờ ngày 25-5, lực lượng công an đã tìm được tài sản thất lạc và bàn giao lại cho bà Thanh.

Bà Thanh viết thư cảm ơn công an. Ảnh: CA

Nhận lại tài sản, bà Thanh vui mừng, xúc động và đã viết thư cảm ơn công an. Nội dung lá thư cảm ơn của người dân đã làm ấm lòng và tiếp thêm động lực, sức mạnh để lực lượng Công an huyện Phước Sơn nỗ lực hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.