Mưa lớn gây ngập, sạt lở đất đá khiến quốc lộ 14B ách tắc

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến đất đá trôi theo dòng nước đổ xuống gây ách tắc quốc lộ 14B, đây là con đường nối miền Trung - Tây Nguyên.

Sáng 10-10, sau cơn mưa lớn kéo dài, dòng nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất đá nằm chắn ngang Quốc lộ 14B, khiến đoạn qua thôn Lập Thuận (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị ách tắc.

Các phương tiện chỉ còn một làn đường để lưu thông, di chuyển khó khăn gây ùn ứ kéo dài khoảng 1km. Lực lượng chức năng địa phương phải ra phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực bị sạt lở. Đồng thời, huy động xe ủi, xe xúc đến để dọn dẹp đất đá trên đường nhằm thông tuyến.

Đến trưa cùng ngày, các phương tiện vẫn còn di chuyển khó khăn qua khu vực. Xe ủi vẫn túc trực tại hiện trường để dọn dẹp đất đá.

Cùng ngày, nhiều tuyến đường ở huyện Hoà Vang, huyện Đại Lộc cũng đã xảy ra ngập cục bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dự kiến miền Trung sẽ còn mưa to đến rất to. Nhiều vùng có nguy cơ sạt lở, lũ lụt.

HẢI HIẾU