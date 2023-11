Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 19 căn nhà ở Long An

Ngày 1-11, Đoàn công tác của huyện Tân Hưng (Long An) do Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Hiền làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị tốc mái do mưa giông gây ra tại hai xã biên giới Hưng Điền và Hưng Điền B.

7 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn sau cơn mưa giông lốc. Ảnh: DUY PHƯỚC

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều 31-10, trên địa bàn huyện Tân Hưng xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm tốc mái 19 căn nhà của người dân ở xã Hưng Điền và Hưng Điền B.

Người dân dọn dẹp lại nhà cửa sau mưa giông. Ảnh: DUY PHƯỚC

Ngoài ra, cơn mưa giông mạnh còn gây sự cố chập điện làm chết đàn heo 30 con của một hộ dân trên địa bàn xã Hưng Điền, ước tính tổng thiệt hại khoảng 260 triệu đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Ông Huỳnh Thanh Hiền (áo xanh, đeo kính) cùng đoàn công tác thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do cơn mưa giông gây ra. Ảnh: DUY PHƯỚC

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng Huỳnh Thanh Hiền ân cần thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do giông lốc gây ra, trao tặng mỗi gia đình một phần kinh phí nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà bị tốc mái. Ảnh: DUY PHƯỚC

Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng yêu cầu lãnh đạo xã Hưng Điền và Hưng Điền B thống kê cụ thể các đối tượng bị thiệt hại, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện xem xét, hỗ trợ theo quy định; huy động các đoàn thể và lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai để các gia đình có nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống.



HUỲNH DU - DUY PHƯỚC