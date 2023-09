Mưa lớn trong đêm, 7 người chết và mất tích ở Lào Cai

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, từ tối 12-9 đến rạng sáng 13-9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất. Hậu quả làm hai người chết và năm người mất tích tại thị xã Sapa và huyện Bát Xát.

Ngày 13-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài đã vào hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên nhân dân. Đồng thời, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng, làm trưởng đoàn cũng trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả tại thị xã Sapa.

Thông tin cụ thể về các nạn nhân, khoảng 19 giờ đến 21 giờ ngày 12-9, mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại xã Liên Minh, thị xã Sapa làm hai người chết. Nạn nhân là anh Vù A Nguyên (24 tuổi), Vù A Giả (32 tuổi).

Cùng đó, có bốn người mất tích là Vù A Giáp (37 tuổi), Sùng A Dính (33 tuổi), Tẩn Vần Phấu (44 tuổi); Lê Đức Khoa (52 tuổi).

Ngoài ra, tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát ghi nhận thêm một người mất tích do bị lũ cuốn trôi lúc 21 giờ ngày 12-9 tại thôn Suối Chải.

Hiện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đang tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại.

Sở GTVT - Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện công tác khắc phục: dọn dẹp sạt lở mái taluy, đất bùn tràn trên mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, đến nay không còn điểm ách tắc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 13-9, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày 13 - 14-9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo: Từ ngày 14-9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15-9.