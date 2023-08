Mưa lũ, sạt lở... ảnh hưởng đến vận hành lưới điện

(PLO)- Tính đến sáng 7-8, hệ thống lưới điện trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn đang được kiểm tra và sơ bộ có thiệt hại về tài sản.

EVNNPC cho biết, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài trong các ngày từ 4 đến 7-8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (đặc biệt tại địa bàn xã Hồ Bốn), Mường La, Thuận Châu (Sơn La), Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng… đã xảy ra thiệt hại lớn đến lưới điện 110kV và trung hạ áp. Các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải với 8.484 khách hàng.

Hiện nay, các đơn vị trong EVNNPC đang kiểm tra, thống kê thiệt hại và tiếp cận hiện trường để triển khai phương án khắc phục. Dự kiến ngày 9-8, các phụ tải huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La, Thuận Châu (Sơn La) sẽ được cấp điện trở lại.

Thống kê tình hình thiệt hại do mưa to, giông, lũ trong các ngày qua ảnh hưởng đến lưới điện 110kV, EVNNPC cho biết: Khu vực Thủy điện Hồ Bốn (thuộc EVNNPC) có sạt lở do lũ quét lớn gây ảnh hưởng đến sự cố đường dây 110kV và tài sản trụ sở làm việc nhà máy.

Hiện nay, toàn bộ cán bộ nhân viên, nhà máy và đập dâng hiện vẫn an toàn, lòng hồ bị bồi lấp nhưng chưa xác định được cụ thể cao trình bồi lấp, riêng khu nhà ở công nhân bị nước ngập và có 2 gian nhà bị sập, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống điện lưới vẫn chưa khôi phục. Nhà máy vẫn đang bị cô lập do chia cắt giao thông.

Hiện các khu vực Tây Bắc đều đang có mưa. Với tinh thần sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy PCTT và TKCNN, các đơn vị trong EVNNPC đã và đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, tổ chức khắc phục ngay các sự cố, để có thể cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những ngày gần đây, diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện. Do mưa lũ trên cả 3 miền, lưu lượng nước về các hồ tăng cao đã bổ sung lượng nước đáng kể về các hồ thủy điện.

Theo diễn biến thủy văn thực tế, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện, một số hồ thủy điện phải xả tràn. Ở thời điểm 8 giờ ngày 7-8, một số hồ thủy điện phải thực hiện xả tràn để điều tiết như Lai Châu, Huội Quảng, Trung Sơn, Khe Bố, Sông Ba Hạ, An Khê, Srêpôk 3, Buôn Kuôp.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đề nghị các đơn vị phát điện trong hệ thống tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh mưa, lũ diễn ra ở nhiều khu vực.

Do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều khu vực, một số cung đường tại các nhà máy thủy điện bị ùn tắc do sạt lở đất đá đã được các đơn vị phối hợp cùng địa phương khắc phục (Thủy điện Huội Quảng).

EVN và các đơn vị vẫn đang bám sát diễn biến mưa lũ các khu vực để tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện cũng như việc khắc phục sự cố, khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

