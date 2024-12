Mua sỉ rồi bán lẻ lại cho khách hát karaoke, lãnh 20 năm tù 09/12/2024 17:33

Ngày 9-12, TAND tỉnh Long An tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Phước Gia Huy (22 tuổi) 20 năm tù; Đỗ Quốc Huy (21 tuổi) 5 năm tù; Nguyễn Văn Thâu (26 tuổi) 2 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Quang Phúc (20 tuổi), Ngô Huỳnh Lộc (20 tuổi), Huỳnh Minh Tấn (18 tuổi) bị toà tuyên phạt 5-7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau khi tổ chức cho các nữ tiếp viên tại quán karaoke tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Phước Gia Huy bị tuyên phạt 20 năm tù và các bị cáo khác tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 29-5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với Công an thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa bắt quả tang Đỗ Quốc Huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phòng hát số 209, quán karaoke Newland tại trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa.

Khám xét tại quán karaoke Newland, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 703,948gam ma túy các loại.

Số ma túy này được Nguyễn Phước Gia Huy - nhân viên quán karaoke mua của đối tượng tên Bé Khờ, không rõ địa chỉ, lai lịch tại TP. HCM với giá 260 triệu đồng để về bán lại cho khách hát karaoke có nhu cầu. Việc mua bán ma túy tại quán karaoke bắt đầu từ giữa tháng 4.

Thời gian đầu, Nguyễn Phước Gia Huy tự bán, sau này có nhờ Đỗ Quốc Huy và Nguyễn Văn Thâu giúp giao ma túy cho khách.