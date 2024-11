Mỹ báo trước Đức, Hàn Quốc việc cấp phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa sang Nga? 19/11/2024 12:50

Ngày 17-11, tờ The New York Times và nhiều hãng truyền thông quốc tế khác đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin này.

Tuy nhiên vào ngày 18-11, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil rằng Hàn Quốc đã được phía Mỹ thông báo trước về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sang lãnh thổ Nga.

Tên lửa ATACMS khai hoả trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hồi tháng 7-2017. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Ukraine, quan chức trên cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này, song lưu ý rằng Hàn Quốc và Mỹ có thể trao đổi vũ khí nếu cần thiết với tư cách là đồng minh của nhau.

“Đây là vấn đề đòi hỏi phải xem xét và phối hợp cẩn thận giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ và các đồng minh, gồm Hàn Quốc” – quan chức trên cho hay.

Quan chức trên cũng cho biết Seoul có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có viện trợ vũ khí cho Kiev sau khi thảo luận trực tiếp với đặc phái viên của Ukraine.

Cuối tháng 10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói sẽ sớm cử đặc phái viên tới Hàn Quốc để đàm phán về khả năng Seoul tăng cường hỗ trợ Kiev về vũ khí và thông tin tình báo, nhưng chưa có thông tin cập nhật liên quan kế hoạch này.

Tổng thống Yoon từng lưu ý rằng Hàn Quốc có thể xem xét lại chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga.

Ngoài ra, theo trang tin United24 Media (có liên kết với sáng kiến toàn cầu hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tên gọi “United24” do Tổng thống Zelensky khởi xướng), Mỹ đã thông báo cho Đức về quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công lãnh thổ Nga.

Phó Phát ngôn viên chính phủ Đức - ông Wolfgang Buchner đã xác nhận thông tin trên trong một cuộc họp báo ngày 18-11 tại Berlin (Đức).

Ông Buchner lưu ý rằng quyết định của Mỹ không ảnh hưởng tới lập trường của Đức về việc từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.

Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên từ phía Đức và Hàn Quốc.