Mỹ: Không chủ quan nguy cơ IS trỗi dậy ở Syria, phải 'dập' ngay từ đầu 10/12/2024 07:05

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lo ngại tổ chức khủng bố IS sẽ lợi dụng tình hình tại Syria để tái xây dựng lực lượng và tuyên bố Mỹ quyết tâm ngăn chặn điều này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 9-12 cảnh báo rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ lợi dụng giai đoạn bất ổn hiện tại trong nội chiến Syria để tái xây dựng lực lượng, theo hãng tin Reuters.

Ông Blinken cho rằng việc phe nổi dậy chiếm thủ đô Damascus, trong khi Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi Syria, đang “mang đến cơ hội lịch sử, nhưng cũng mang theo những rủi ro đáng kể”.

Tổ chức khủng bố IS từng kiểm soát tỉnh Deir ez-Zor (Syria) năm 2014. Ảnh: SPIEGEL

Ông Blinken cho biết cam kết của lãnh đạo phe nổi dậy trong việc xây dựng một chính phủ toàn diện, bao gồm đại diện của các lực lượng chính trị tại Syria là đáng hoan nghênh, song lưu ý rằng vấn đề quan trọng nằm ở hành động, không phải chỉ ở lời nói.

Tuy nhiên, “lịch sử cho thấy những khoảnh khắc đầy hứa hẹn có thể nhanh chóng biến thành xung đột và bạo lực như thế nào. IS sẽ cố gắng sử dụng giai đoạn này để tái xây dựng năng lực của mình, để tạo ra nơi trú ẩn an toàn” – ông Blinken nói.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng Mỹ “quyết tâm” không để tổ chức khủng bố IS có cơ hội trỗi dậy và sẽ hành động quyết đoán giống như cách nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhắm vào các căn cứ của IS.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết lực lượng này đã thực hiện hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở miền trung Syria hôm 8-12, tuyên bố rằng hành động này nhằm đảm bảo IS không lợi dụng tình hình hiện nay ở Syria để trỗi dậy.

Ông Blinken cũng lưu ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ các lực lượng của mình đang đóng quân ở Syria khỏi các mối đe doạ.

Ông al-Assad luôn cáo buộc sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria là bất hợp pháp. Chưa rõ lập trường của phe nổi dậy về vấn đề này.

Năm 2014, tổ chức khủng bố IS đã tràn qua nhiều vùng rộng lớn ở Syria và Iraq, lập ra cái gọi là một vương quốc Hồi giáo. Mỹ cùng các đồng minh đã tiến hành nhiều chiến dịch chống IS ở Syria và tuyên bố đánh bại tổ chức khủng bố này năm 2019. Còn ông al-Assad cho rằng Syria đã đánh bại IS nhờ sự hỗ trợ của Nga và các đồng minh của Damascus.