Nam giới muốn giảm cân hiệu quả cần tránh các bài tập này

Theo các chuyên gia, các bài tập với máy tập cơ bụng không hiệu quả trong việc xây dựng cơ bụng sáu múi. Việc thực hiện các bài tập cốt lõi vẫn rất cần thiết để giữ thăng bằng, ổn định cột sống và giữ tư thế tốt, nhưng khi nói đến việc đốt cháy calo và loại bỏ mỡ bụng, thì chỉ tập luyện với máy tập bụng sẽ không hiệu quả.

Thực hiện các bài tập cho cơ khép và cơ mở hông không phải là cách sử dụng thời gian tập gym tốt nhất của bạn. Vì những bài tập này tác động lên các cơ trong phạm vi chuyển động tương đối hạn chế và có thể không đốt cháy đủ calo để giảm cân hiệu quả.

Yoga và Pilates rất tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tinh thần, sự cân bằng và tính linh hoạt, nhưng chúng không có lợi cho việc giảm cân nhanh như các bài tập khác. Mặc dù, yoga có đầy đủ các lợi ích về tinh thần và thể chất, nhưng nó không đủ cường độ để giảm cân.

Các bài tập aerobic như quần vợt, chạy, chạy bộ và bơi lội là những cách tuyệt vời để cải thiện nhịp tim, tăng cường sức khỏe tim mạch và đốt cháy calo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm cân, cần thực hiện bài tập aerobic ở mức độ cường độ cao.

Thời gian tập gym là rất quý giá. Mục tiêu giảm cân có nghĩa là bạn phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Nếu bạn thực hiện các bài tập chỉ bao gồm một động tác nhắm vào các nhóm cơ nhỏ có thể có hiệu quả trong việc xây dựng các cơ cụ thể đó, nhưng có thể không phải là cách tốt nhất để giảm cân.

Ví dụ, bài tập uốn cong bắp tay cải thiện sức mạnh cánh tay và bài tập nâng bắp chân là lựa chọn khôn ngoan để tăng sức mạnh cho chân. Nhưng các bài tập này sẽ không đốt cháy nhiều calo hoặc hiệu quả trong việc giảm cân như các bài tập toàn thân.

Các bài tập giảm mỡ tại chỗ về cơ bản nhắm vào mục tiêu giảm mỡ ở những vùng cụ thể trên cơ thể, chẳng hạn như đùi hoặc cơ bụng nhưng nó không giúp giảm cân vì không đốt nhiều calo. Do đó, nam giới nên tránh nếu muốn giảm cân hiệu quả.

Khi bạn đến phòng tập, bạn có thể thấy nhiều người tập động tác nâng bắp chân với hy vọng có được bắp chân săn chắc. Tuy nhiên, động tác nâng bắp chân tác động trao đổi chất rất nhỏ không đáng kể và nam giới nên tránh nếu muốn giảm cân hiệu quả.

Plank là bài tập tốt và hiệu quả, nhưng không dành cho những người đàn ông muốn giảm cân. Mặc dù plank sẽ giúp bạn học cách giữ chặt phần thân, nhưng việc thiếu chuyển động có nghĩa là nó không đốt cháy nhiều calo.

Bài tập duỗi chân rất tốt nếu bạn muốn rèn luyện đùi, nhưng chúng không mang lại nhiều "hiệu quả" khi nói đến việc giảm cân. Vì vậy, nam giới nên tránh để giảm cân hiệu quả.

Theo chuyên gia để giảm cân hiệu quả, nam giới nên thực hiện các bài tập kích hoạt đồng thời nhiều nhóm cơ, đặc biệt là các nhóm cơ lớn.

Ngoài ra, nam giới nên thực hiện các bài tập toàn thân để đạt được kết quả tốt nhất. Vì các bài tập toàn thân tác động đến các nhóm cơ lớn hơn và tạo ra sự thâm hụt calo thông qua chế độ ăn uống cân bằng và kế hoạch tập thể dục toàn diện.